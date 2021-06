മൂന്നു ദിവസം തമ്മിൽ കാണാനും അനുവാദമില്ല: ഇന്ത്യൻ ടീമിന് കഠിനം ക്വാറന്റീൻ- വിഡിയോ

ലണ്ടൻ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനായും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായും എത്തിയ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ടീമും ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾക്കായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമും സതാംപ്ടണിലെ ഹോട്ടലിൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് താരങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പോലും അനുവാദമില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹോട്ടൽ റൂമിനുള്ളിൽത്തന്നെ കഴിയാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പുറത്തിറക്കിയ വിഡിയോയിൽ ഇന്ത്യൻ താരം അക്ഷർ പട്ടേലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മുംബൈയിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ യാത്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബിസിസിഐ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലാണ് കഠിനമായ ക്വാറന്റീന്‍ ദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്ഷർ പട്ടേൽ സൂചന നൽകിയത്.

‘ഞാൻ ശരിക്ക് ഉറങ്ങി. ഇനി ക്വാറന്റീനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദിവസം പരസ്പരം കാണാൻ പോലും പാടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കർശന നിർദ്ദേശം’ – അക്ഷർ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകൾ ഒരേ വിമാനത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ പുരുഷ ടീം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടും. സതാംപ്ടണിൽ ഈ മാസം 18 മുതലാണ് ഇന്ത്യ – ന്യൂസീലൻഡ് കലാശപ്പോരാട്ടം. ഇതിനുശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമാകും. വനിതാ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരവും മൂന്നു വീതം ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിക്കും.

English Summary: Indian players not allowed to meet each other for three days in Southampton