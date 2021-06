ഇന്ത്യ ഫൈനലിലുള്ളതുകൊണ്ട് അൽപം ആവേശമുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിലോ? റമീസ് രാജ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഐസിസി ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനായി പ്രത്യേക വിൻഡോ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരവും കമന്റേറ്റുമായ റമീസ് രാജ രംഗത്ത്. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ ജനകീയമാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലെന്നും റമീസ് രാജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ ഫൈനലിലുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇക്കുറി ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് കുറച്ചെങ്കിലും ആരാധക ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നത്. ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ടീമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്നും റമീസ് രാജ ചോദിച്ചു.

നിലവിൽ രണ്ടര വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകളുമായി ഇടകലർന്ന് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഐസിസി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു പകരം മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിലെ മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച്, ആറു മാസത്തെ കാലയളവിൽ ടെസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് റമീസ് രാജയുടെ വാദം.

‘ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക കാലയവിൽ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കളിക്കാൻ ആറു മാസം നീളുന്ന കാലയളവ് അനുവദിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പകൾക്ക് അവധി നൽകാം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനും വളർത്താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തണം – റമീസ് രാജ പറഞ്ഞു.

‘ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന് രണ്ടു വർഷം എന്നത് നീണ്ട കാലയളവാണ്. ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് മത്സരിച്ചതെന്നും ആര് ആരെ തോൽപ്പിച്ചുവെന്നുമൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നുപോകും. ഇത്തവണ ടൂർണമെന്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ആകർഷകമായത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ എത്തിയതിനാലാണ്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത് മറ്റൊരു ടീമായിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പോഴത്തേതുപോലെ ആരാധകർക്ക് താൽപര്യം തോന്നാൻ സാധ്യത വിരളം’ – റമീസ് രാജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

