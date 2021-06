മോർഗൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ കെകെആർ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ തയാർ: തുറന്നുപറഞ്ഞ് കാർത്തിക്

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗമായതോടെ ഈ വർഷം നടക്കേണ്ട ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടത്തിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ആശയങ്കയിലാണ്. രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുവന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) 14–ാം സീസൺ പാതിവഴിയിൽ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു.

അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിലുമായി യുഎഇയിൽ നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ ടീമുകളിലായി ചില താരങ്ങൾക്കും പരിശീലകർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെയാണ് മേയ് ആദ്യം ഐപിഎൽ നിർത്തിവച്ചത്. ഇനി 31 മത്സരങ്ങളാണു ടൂർണമെന്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ സീസൺ യുഎഇയിൽ നടത്തിയതിനാൽ അവിടെയുള്ള വേദികളെപ്പറ്റി ബിസിസിഐക്കു മികച്ച ധാരണയിലുള്ളതിനാലാണു മറ്റൊരു വേദിയെപ്പറ്റിയും കാര്യമായ ആലോചന നടക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ വിദേശതാരങ്ങളിൽ പലരും ഇനി ഐപിഎലിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതാണ് ടീമുകളെ വട്ടംചുറ്റിക്കുന്നത്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഉൾ‌പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളാണ് കളിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ഐപിഎൽ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക് രംഗത്തെത്തി. നിലവിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയില്ലെന്നിരിക്കെയാണ് കാർത്തിക്കിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒയിൻ മോർഗന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വ്യക്തതയില്ല. മൂന്ന് മാസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. എന്നാൽ ടീമിനെ നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനു തയാറാകും.’– കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ പാതിവഴിയിലാണ് കാർത്തിക്, ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. നിലവിൽ, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്.

