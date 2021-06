ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നേക്കില്ല; വേദിമാറ്റത്തിന് ബിസിസിഐ സമ്മതിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഈ വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അടയുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണവിധേയമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ലോകകപ്പ് യുഎഇയിലും ഒമാനിലുമായി നടത്തുന്നതിന് ബിസിസിഐ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസി‍ലിനോട് (ഐസിസി) സമ്മതംമൂളിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലുമായാണു ലോകകപ്പ് നടത്തേണ്ടത്.

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഐസിസി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജൂൺ 28–ാം തീയതി വരെ സമയം അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നടത്താൻ ഐസിസിക്ക് താൽപര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് ‘വിട്ടുകൊക്കാൻ’ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തേക്കു മാറ്റിയാലും ആതിഥേയരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയായിരിക്കും.

ഐപിഎലിനു പിന്നാലെ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ, യുഎഇയിലെ വേദികൾക്ക് അറ്റുകുറ്റപണികൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു വേദി ഐസിസി ആലോചിക്കുന്നത്. ഒമാനിലെ മസ്ക്കത്തിനാണ് പരിഗണന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ട മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെയായിരിക്കും നടക്കുക. അബുദാബി, ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവടങ്ങളിലാണ് യുഎഇയിലെ മത്സരങ്ങൾ.

നിലവിൽ, ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്താൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഐസിസി ബോർഡ് അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടേയും അഭിപ്രായം. ഏപ്രിലിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളേക്കാൾ മൂന്നിലൊന്നു മാത്രമാണ് ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചനം നിലനിൽക്കെ ഒക്ടോബർ–നവംബർ മാസങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വഷളായേക്കുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വേദിമാറ്റത്തിന് ഐസിസി നിർബന്ധിതരാകുന്നത്.

ജൂൺ 1നു ചേർന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഐസിസി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 28–ാം തീയതി വരെ സമയം അനുവദിച്ചത്. ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ഓൺലൈനായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ബിസിസിഐ നടത്തിയ ആഭ്യന്തര ചർച്ചയിലാണ് വേദിമാറ്റത്തിന് സമ്മതം അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

English Summary: T20 World Cup set to be moved out of India, ICC intimated internally