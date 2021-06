സതാംപ്ടണിൽ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി പരിശീലിച്ച് ജഡേജ; ചിത്രങ്ങളും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

സതാംപ്ടൺ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങി പരിശീലിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ. കിവീസിനെതിരായ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇവിടെ എത്തിയത്. അതിനുശേഷം താരങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങി പരിശീലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രവീന്ദ്ര ജഡേജ പങ്കുവച്ചത്.

‘സതാംപ്ടണിൽ ആദ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ’ എന്ന വാചകം സഹിതമാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ജഡേജ പങ്കുവച്ചത്. മൂന്നു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനിലായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് അതുവരെ സംഘമായി പരിശീലിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. മിക്ക താരങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹോട്ടൽ മുറികകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ കഴിയുകയാണ്.

ജൂൺ 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് എന്നാണ് സംഘമായി പരിശീലിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുക എന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് പരിശോധനയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് മുൻപ് അറിയിച്ചിരുന്നത്.

പുരുഷ ടീമിനു പുറമെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ ടീമും അതേ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ എത്തിയിടിരുന്നു. ഇവരും ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരവും മൂന്നു വീതം ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് വനിതാ ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കുന്നത്. ഇവിടേക്കു വരുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ, വനിതാ താരങ്ങൾ മുംബൈയിൽ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: India tour of England: Ravindra Jadeja has his 'first outing in Southampton' ahead of WTC Final