അശ്വിൻ ‘എക്കാലത്തേയും മികച്ച താര’ങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുമോ? മഞ്ജരേക്കറിന് സംശയമുണ്ട്!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമോ? ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരവും നിലവിൽ കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറിന് സംശയമുണ്ട്! ‘സേനാ’ രാജ്യങ്ങളിലെ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ) മോശം ബോളിങ് റെക്കോർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അശ്വിനെ ‘ഗ്രേറ്റ്’ എന്ന് വിളിക്കാനാകില്ലെന്ന് മഞ്ജരേക്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമെടുത്താൽ പോലും വിക്കറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സഹതാരമായ രവീന്ദ്ര ‌ജഡേജ പലപ്പോഴും അശ്വിനൊപ്പമുണ്ടെന്നും മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ അശ്വിൻ നാലു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 32 വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോൾ, മൂന്നു ടെസ്റ്റ് മാത്രം കളിച്ച അരങ്ങേറ്റ താരം അക്ഷർ പട്ടേൽ 27 വിക്കറ്റെടുത്തതും മഞ്ജരേക്കർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

‘ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട എക്കാലത്തേയും മികച്ച താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ പേരും പറയാറുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി. ‘സേനാ’ രാജ്യങ്ങളിൽ അശ്വിന് ഒരിടത്തുപോലും അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടമില്ല’ – മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രണ്ടാമതായി, ഇന്ത്യൻ പിച്ചുകളിൽനിന്ന് അശ്വിൻ വിക്കറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പിച്ചുകൾ അശ്വിന്റെ ബോളിങ് ശൈലിക്ക് അനുകൂലമായി തയാറാക്കിയതാണെന്ന് നാം മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല, അശ്വിൻ ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റുകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോൾത്തന്നെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം രവീന്ദ്ര ജഡേജയുമുണ്ട്’ – മഞ്ജരേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കൗതുകമുണർത്തുന്ന മറ്റൊരു കണക്കുകൂടിയുണ്ട്. ഇതേ പിച്ചുകളിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനേക്കാൾ വിക്കറ്റ് അക്ഷർ പട്ടേൽ വീഴ്ത്തുന്നത് നാം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എക്കാലത്തേയും മികച്ച താരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അശ്വിനെ പരിഗണിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്’ – മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് ബോളർമാർക്കുള്ള രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അശ്വിൻ. ഇതുവരെ 78 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ച അശ്വിൻ 24.69 ശരാശരിയിൽ 409 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 26 വിക്കറ്റുകൾ കൂടി വീഴ്ത്തിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായും ആകെ താരങ്ങളിൽ ഒൻപതാമനായും അശ്വിനു മാറാം.

English Summary: Sanjay Manrjekar has a 'problem' with Ravichandran Ashwin being called a 'real all-time great'