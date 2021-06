രഞ്ജിയിലെ സൂപ്പർ ബോളർ, നായകൻ; എന്നിട്ടും ‘ട്രോളു’കൾ മാത്രം മിച്ചം, ടീമിനു പുറത്തും!

ഐപിഎലിൽ തല്ലുവാങ്ങുന്നത് ആഘോഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കളിയാക്കാം, ട്രോളാം, മോശം ബോളറെ കുറിക്കുന്ന അക്കാദമി വരെ തുടങ്ങാം. എന്നാൽ രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ പ്രകടനം അവഗണിച്ച് ജയ്ദേവ് ഉനദ്കടിനെ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽനിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കും? ട്വന്റി20യിലെ മികവിന്റെ പേരിൽ ടി.നടരാജന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഇടംനേടി കഴിവു തെളിയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടു രഞ്ജി സീസണിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും ഉനദ്കടിനെ പുറത്തിരുത്തുന്നത്.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സിലക്ടർമാരിൽനിന്നു കേൾക്കുന്നത് ഉനദ്കടിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംനേടാനുള്ള പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന വാദമാണ്. 29 വയസ്സാണ് താരത്തിന്. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുത്ത പേസർമാരിൽ മുഹമ്മദ് ഷമി, ഇഷാന്ത് ശർമ, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവരെല്ലാം ഉനദ്കടിനെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയവരാണെന്നതാണ് വസ്തുത. ഇത്തവണ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരെക്കൂടാതെ ഇന്ത്യ മൂന്നു പേസർമാരെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിക്കൂടെ ടീമിനൊപ്പംകൂട്ടി. പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആവേശ് ഖാൻ, അർസാൻ നഗ്‌വസ്‌വല്ല എന്നിവരാണവർ. ആ സ്ക്വാഡിൽ പോലും ഉനദ്കടിനെ പരിഗണിച്ചില്ല.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനും ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടുമായി നടക്കുന്ന അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയിലേക്കും ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയെ നയിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒൻപതു പേരിൽ നഗ്‌വസ്‌വല്ല മാത്രമാണ് ഇടംകയ്യനായി ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഉനദ്കടിനേപ്പോലെ പരിചയസമ്പന്നനായ ഇടംകയ്യൻ പേസ് ബോളറെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുകൈകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച നടരാജൻ ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ.

വലംകയ്യൻ ബോളർമാർക്കിടയിൽ ഇടംകൈ പേസർമാരുടെ സാന്നിധ്യം ആക്രമണത്തിന് വൈവിധ്യം പകരുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. അതും ഇത്ര നീണ്ട പര്യടനത്തിൽ. ഇത് തന്ത്രങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന പിഴവ് കൂടിയാണ്.

∙ ഒറ്റ സീസൺ, 67 വിക്കറ്റ്

2019–20 സീസണിൽ, അതായത് രഞ്ജി ട്രോഫി ടൂർണമെന്റ് നടന്ന അവസാന വർഷം, അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനം നടത്തിയാണ് ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട് സൗരാഷ്ട്രയെ ആദ്യമായി കിരീടമണിയിച്ചത്. 10 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 67 വിക്കറ്റുകളാണ് സൗരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ നേടിയത്. ഇതിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും ഏഴ് ഇന്നിങ്സുകളിൽ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും കുറിച്ചു. 13.23 ആയിരുന്നു ശരാശരി.

ന്യൂബോളിൽ വിക്കറ്റ് കൊയ്യുന്ന താരത്തിന്റെ ശേഷിയാണ് കിരീടനേട്ടത്തിൽ നിർണായകമായത്. തൊട്ടു മുൻപത്തെ സീസണിലും എട്ടു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 39 വിക്കറ്റുകൾ ഉനദ്കട് നേടിയിരുന്നു. രഞ്ജിയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണയും നഗ്‌വസ്‌വല്ലയും ടീമിലെത്തുമ്പോൾ ഉനദ്കടിനു മാത്രം വേറെ നിയമവും നീതിയുമാണ്.

∙ ഒറ്റ ടെസ്റ്റ്, ഒരേയൊരു ഇന്നിങ്സ്

പന്തിനെ സീമിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉനദ്കട് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇതുവരെ ആകെ കളിച്ചത് ഒരു ടെസ്റ്റിലാണ്. 2010ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ സെഞ്ചൂറിയൻ ടെസ്റ്റിൽ. ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സ് തോൽവി വഴങ്ങിയ കളിയിൽ ഒറ്റ ഇന്നിങ്സിൽ ബോൾ ചെയ്യാനേ ഉനദ്കടിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായുള്ളൂ. വിക്കറ്റ് കിട്ടിയതുമില്ല. പിന്നീട് ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചെങ്കിലും സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകടനം വന്നില്ല. ഏഴ് ഏകദിനത്തിൽനിന്ന് 8 വിക്കറ്റും 10 ട്വന്റി 20യിൽ നിന്ന് 14 വിക്കറ്റുമാണ് ലഭിച്ചത്.

പല ഐപിഎൽ ടീമുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഉനദ്കടിന് വഴിത്തിരിവായത് 2017ലെ സീസണാണ്. അന്ന് പുണെ റൈസിങ് സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനായി 12 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 24 വിക്കറ്റ് എറിഞ്ഞിട്ട് ഉനദ്കട് താരമായി. ടീം ഫൈനലിലെത്തിയതോടെ പിറ്റേ വർഷം മോഹവിലയ്ക്കാണ് ഉനദ്കടിനെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് റാഞ്ചിയത്. എന്നാൽ പണത്തിനൊത്ത പ്രകടനം പിന്നീട് ആവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. അപ്പോഴും രഞ്ജിയിൽ വിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് കൊട്ടാരം തീർക്കുകയായിരുന്നു ‘ജയ ദേവ്’.

സിലക്ടർമാർ മാറിച്ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ അനീതി നേരിടേണ്ടി വന്ന ക്രിക്കറ്റർമാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു പേരു കൂടിയാകും. അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളില്ലാതെ ആ കരിയർ ഒടുങ്ങും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കല്ലേറുകളിലൂടെ അറിയപ്പെടേണ്ടയാളല്ല ഉനദ്കടെന്ന് നൂറുവട്ടം!

