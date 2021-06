ഫൈനലിൽ കോലിയുടെയും വില്യംസന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസി പരീക്ഷിക്കപ്പെടും: ഹെസ്സൻ

ചെന്നൈ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നായി തുടരുമ്പോഴും ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കിരീടങ്ങൾ കിട്ടാക്കനിയായി തുടരുന്ന ടീമാണ് ന്യൂസീലൻഡ്. 2000ൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് നേടിയ ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി കിരീടം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഷെൽഫിലുള്ള ഏക ഐസിസി കിരീടം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ കടന്നെങ്കിലും തോൽവിയായിരുന്നു ന്യൂസീലൻഡിനെ കാത്തിരുന്നത്. 2015ൽ ഓസ്ട്രേലിയയോടും 2019ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും അവർ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കീഴടങ്ങി.

ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിലെ കിരീടവരൾച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ന്യൂസീലൻഡിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അസുലഭാവസരമാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ. ഈ മാസം 18ന് സതാംപ്ടണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ കെയ്ൻ വില്യംസനു കീഴിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ മോഹിക്കുന്നതും കിരീടമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല.

ഇന്ത്യ–ന്യൂസീലൻഡ് ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇരു ടീമുകളുടെയും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ന്യൂസീലൻഡുകാരനും ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ മൈക്ക് ഹെസ്സൻ. ‘ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’യ്ക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

∙ ‘മത്സരത്തിൽ രണ്ടു ടീമുകൾക്കും തുല്യ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സരം നിഷ്പക്ഷ വേദിയിൽ നടക്കുന്നതും മത്സരത്തിന്റെ ആവേശമേറ്റും. രണ്ടു ടീമുകളിലും താരങ്ങൾക്ക് പരുക്കൊന്നുമില്ലാത്തതും മത്സരത്തിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കും. വരുന്ന ആഴ്ചകളിലും താരങ്ങൾക്ക് പരുക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ ടീമിനെ ഇറക്കാൻ ഇരു കൂട്ടർക്കുമാകും. മത്സരം ആവേശകരമാകും’.

∙ ‘സ്വിങ്ങിങ് ബോളിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ മുൻനിര എങ്ങനെ കളിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സതാംപ്ടണിൽ ബോളിങ് മികവിന് വലിയ റോളുണ്ട്. ചെറിയ കാറ്റുകൂടി വീശുമ്പോൾ ബാറ്റിങ് കടുത്ത വെല്ലിവിളി നിറഞ്ഞതാകും. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിര ന്യൂസീലൻഡ് ബോളർമാരെ നേരിടുന്നതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും മത്സരത്തിന്റെ ഫലം.’

∙ ‘2015, 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പുകൾക്കുശേഷം ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിന് ഇത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഫൈനലാണ്. കുറച്ചു കാലമായി ഏറ്റവും മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് കെട്ടഴിക്കുന്ന മികച്ച ടീമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന് ഉള്ളത്. രണ്ടു ടീമുകൾക്കും ഈ ഫൈനൽ സുപ്രധാനമാണ്. ആരു ജയിച്ചാലും അവർ കിരീടം അർഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്.’

∙ ‘ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ന്യൂസീലൻഡിൽ പോയി രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ തോറ്റത് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തേതും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമാണെന്ന് ഈ ഇന്ത്യൻ ടീം പലകുറി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.’

∙ ‘രണ്ടു ടീമുകൾക്കും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരുണ്ട്. രണ്ടു പേരുടെയും ശൈലിയാകട്ടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും. പതുക്കെ കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് കെയ്ൻ വില്യംസന്റേത്. പതുക്കെപ്പതുക്കെ എതിരാളികളെ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. വിരാട് കോലി നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഓരോ നിമിഷവും തന്റെ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിർത്താനാണ് കോലിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇരുവരുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസി മികവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വേദി കൂടിയാകും ഫൈനൽ. വിക്കറ്റിൽ ഓരോ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇരുവരും തന്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നുവെന്നും പ്രധാനം.’

