ഇന്ത്യ കരുത്തരാണ്; പക്ഷേ ഫൈനലിൽ മുൻതൂക്കം ന്യൂസീലൻഡിനെന്ന് യുവിയും!

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുൻതൂക്കം ന്യൂസീലൻഡിനാണെന്ന അഭിപ്രായവുമായി മുൻ താരം യുവരാജ് സിങ്ങും രംഗത്ത്. ഇന്ത്യൻ ടീം കരുത്തരാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെങ്കിലും, മൂന്നു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത് ടീമിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് യുവരാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസീലൻഡ് ടീമാകട്ടെ, നേരത്തേ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി ആതിഥേയരുമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവർക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നാണ് യുവരാജിന്റെ നിലപാട്.

‘ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഈ നീക്കം (ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്) അഭിനന്ദനീയമാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീം കരുത്തരാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തും ടീമിന്റെ പ്രകടനം ഉജ്വലമാണ്. എവിടെയും ജയിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ ടീമിന്റെ മുഖമുദ്ര’ – യുവരാജ് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പക്ഷേ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. മാത്രമല്ല, ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് ഡ്യൂക് ബോളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ വാസ്തവത്തിൽ സമയം ആവശ്യമാണ്. എങ്കിലും എന്റെ പിന്തുണ ഇന്ത്യയ്ക്കു തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ ന്യൂസീലൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ച് കിരീടം ചൂടട്ടെ’ – യുവി പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് നിര താരതമ്യേന കരുത്തുറ്റതാണ്. ബോളിങ്ങിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ്. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ടെസ്റ്റ് ശൈലിയിലേക്ക് മാറാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ (ഐപിഎൽ) കളിച്ചതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇവിടേക്കു വരുന്നത്. ഒരിടത്ത് കൂടുതൽ കളിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടാനാകും. നേരെ വന്ന് ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അൽപം പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ന്യൂസീലൻഡിന് അൽപം മുൻതൂക്കമുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്’ – യുവി പറഞ്ഞു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ ന്യൂസീലൻഡ് ടീം ആതിഥേയർക്കെതിരെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനു മുന്നോടിയായി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പര കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജൂൺ രണ്ടിന് ആരംഭിച്ചു. അരങ്ങേറ്റ താരം ഡിവോൺ കോൺവേയുടെ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയും ടിം സൗത്തിയുടെ ആറു വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ അവരുടെ പ്രധാന സമ്പാദ്യങ്ങൾ. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ജൂൺ 10 മുതൽ 14 വരെ ബിർമിങ്ങാമിൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം ജൂൺ 18 മുതൽ സതാംപ്ടണിലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ നേരിടുക.

ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമാണെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾക്കിടെ വന്ന ദീർഘമായ ഇടവേളയാണ് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒരു പരിശീലന മത്സരം പോലും കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യയ്ക്കില്ല. നിർണായക മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങും മുൻപ് പരമാവധി ലഭിക്കുക 8–10 പരിശീലന സെഷനുകൾ മാത്രം.

