പ്രിയപ്പെട്ടവരേ മാപ്പ്...; വിഘടനവാദി നേതാവിനെ രക്തസാക്ഷിയെന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഹർഭജൻ!

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് മാപ്പപേക്ഷയുമായി ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്ത്. ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദി നേതാവ് ജർ‌ണെയ്ൽ സിങ് ഭിന്ദ്രൻവാലയെ ‘രക്തസാക്ഷി’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ഹർഭജൻ പങ്കുവച്ചത് വൻ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാപ്പപേക്ഷയുമായി താരത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

ജൂൺ ആറിന് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന്റെ 37–ാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് ഹർഭജൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ വിവാദ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. വിഘടനവാദി നേതാവായിരുന്ന വ്യക്തിയെ ‘രക്തസാക്ഷി’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് ഹർഭജനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്നു. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഇതു വാർത്തയാക്കിയതോടെയാണ് മാപ്പപേക്ഷയുമായി ഹർഭജന്റെ വരവ്.

ഭിന്ദ്രൻവാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഹർഭജൻ സിങ് പങ്കുവച്ചത്. അവരെ രക്തസാക്ഷികളെന്നാണ് ഇതിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിയിൽ ഇതിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിലെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: 1984 ജൂൺ 1 മുതൽ ആറു വരെ ശ്രീ ഹർമന്ദിർ സാഹിബിനുള്ളിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ രക്തസാക്ഷികളായവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പ്രണാമം.’

എന്നാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഹർഭജൻ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിടുക്കത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നമായതെന്ന് ഹർഭജൻ വിശദീകരിച്ചു.

My heartfelt apology to my people..🙏🙏 pic.twitter.com/S44cszY7lh — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 7, 2021

ഹർഭജന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണരൂപം:

ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും മാപ്പു ചോദിക്കാനുമാണ് ഈ കുറിപ്പ്. എന്താണ് ഉള്ളടക്കമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അതേപടി പങ്കുവച്ചതാണ് പ്രശ്നമായത്. അത് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ച പിഴവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. ആ പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ആ പോസ്റ്റിലെ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളെയും ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്കായി പോരാടുന്നൊരു സിഖുകാരനാണ് ഞാൻ. എന്റെ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് നിരുപാധികം ഞാൻ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ ജനത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെയും ഇതുവരെ ഞാൻ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ചെയ്യുകയുമില്ല.

ഇരുപതു വർഷത്തോളം കാലം എന്റെ രക്തവും വിയർപ്പും രാജ്യത്തിനായി ചിന്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധമായ ഒന്നിനെയും ഒരുകാലത്തും ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കില്ല.

ജയ് ഹിന്ദ്

ഹർഭജൻ സിങ്

English Summary: Harbhajan Singh apologises for Instagram post on Jarnail Bhindranwale: Will never support anything anti-India