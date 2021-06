ഇന്ത്യ – ശ്രീലങ്ക ‘സമാന്തര’ പരമ്പര ജൂലൈ 13 മുതൽ; ടീം പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ

മുംബൈ∙ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടു ടീമുകളെന്ന പ്രത്യേകതയുമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളുടെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം ജൂലൈ 13 മുതൽ 25 വരെ നടക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ് ടീം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ഇടവേളിയിലാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തുക. പരമ്പരയുടെ തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണാവകാശമുള്ള ‘സോണി’യാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലായതിനാൽ ടീമിൽ ഇടംലഭിക്കാത്തവരും ഏകദിന, ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാകും ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീം. സീനിയർ താരങ്ങളായ ശിഖർ ധവാൻ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത്. ഐപിഎലിനിടെ സംഭവിച്ച പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്താനായ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പേരും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

പരമ്പരയിലെ ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ ജൂലൈ 13, 16, 18 തീയതികളിലായി നടക്കും. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങൾ ജൂലൈ 21, 23, 25 തീയതികളിലായും നടക്കും. ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിനെ സിലക്ടർമാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമിൽ ഇടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

English Summary: India’s limited overs tour of Sri Lanka to be played between July 13-25