ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി 906 കോടി; യുഎഇയിൽ (ലാഭത്തിൽ) കണ്ണുവച്ച് ബിസിസിഐ

ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് വേദി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റാൻ ബിസിസിഐ സമ്മതം മൂളുന്നതു കോവിഡിനെ പേടിച്ചു മാത്രമല്ല; വലിയ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളും അതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന 906 കോടിയോളം രൂപയുടെ നികുതി യുഎഇയിലാണെങ്കിൽ പൂർണമായി ഒഴിവായി കിട്ടും എന്നതാണു വലിയ ആകർഷണം. ആ ഇളവ് എത്തുക ബിസിസിഐയുടെ പണപ്പെട്ടിയിലേക്കാണ്.

മാത്രമവുമല്ല, ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ യുഎഇയിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ പകുതി സീറ്റുകളിലെങ്കിലും കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവും. ആ വരുമാനവും ആതിഥേയ സ്ഥാനത്തുള്ള ബിസിസിഐക്കാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഇന്ത്യയിൽ കളി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാലും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ടിവി സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുകയാകും ബിസിസിഐയുടെ മുഖ്യ വരുമാനം. അതിൽ തന്നെ 906 കോടി നികുതിയായും കൊടുക്കണം.

യുഎഇയിൽ ആകുമ്പോൾ ഈ നികുതി ഒഴിവായി കിട്ടുകയും ടിക്കറ്റ് വരുമാനം കൂടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്റ്റേഡിയം വാടകയും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ചെലവും അടക്കമുള്ള നടത്തിപ്പ് തുക(ഹോസ്റ്റിങ് ഫീസ്) ഐസിസിയാണ് മുടക്കുന്നത്. അത് യുഎഇയിലായാലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. കാണികളെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നതിനെക്കാൾ യുഎഇയിൽ നടത്താൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് താൽപര്യമേറുന്നതും ഈ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. യുഎഇ ആകട്ടെ, രാജ്യത്തേക്ക് ആദ്യമായി എത്തിയേക്കാവുന്ന ഐസിസി ടൂർണമെന്റിനെ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

∙ അതി സമ്പന്നർ... പക്ഷേ ഇളവ് വേണം

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) നിർദേശപ്രകാരം ലോകകപ്പിന് നികുതി ഇളവ് അഭ്യർഥിച്ച് ബിസിസിഐ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വേദിയാവുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനും 2023ലെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനും നികുതി ഇളവ് നേടണമെന്ന് ഐസിസി ബിസിസിഐയോട് 2018 മുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.‌ നികുതി പൂർണമായി ഇളവ് ചെയ്തു തരണം എന്നാണ് ആവശ്യം.

കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബിസിസിഐയും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അനൗദ്യോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം ശക്തമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ രണ്ടാമനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകനാണ് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ മുൻ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അരുൺ ധൂമൽ ആണ് നിലവിൽ ബിസിസിഐ ട്രഷറർ. സഹോദരൻ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രാലയം അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ദൗത്യമാണ് അനുജൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

2011ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനുമൊപ്പം ഇന്ത്യ മുഖ്യ വേദിയായപ്പോൾ അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാർ 45 കോടി രൂപയുടെ നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെതിരെ അന്ന് വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു. 2016ൽ ഇന്ത്യ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് വേദിയായപ്പോൾ എൻഡിഎ സർക്കാർ 10% നികുതി ഇളവ് മാത്രമേ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. ഇതുമൂലം അന്ന് ബിസിസിഐയുടെ വിഹിതവും ഐസിസി വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കായിക സംഘടനകളിലൊന്നാണ് ബിസിസിഐ. 15000 കോടി രൂപയോളം മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന സംഘടനയുടെ വാർഷിക വരുമാനം 4000 കോടിക്കു മുകളിലാണ്. കളികളുടെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗം. 2018 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള ഐപിഎൽ സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിൽ (സ്റ്റാർ ഇന്ത്യ) നിന്നു മാത്രം 16,300 കോടിയിലേറെ രൂപയാണു വരുമാനം. ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്, കിറ്റ് സ്പോൺസർ, മറ്റ് ഒഫിഷ്യൽ സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സഹസ്ര കോടികൾ വെറെ.

ഇത്തരം ഒരു കായിക സംഘടനയ്ക്ക് മികച്ച വരുമാനം ഉള്ള ലോകകപ്പ് നടത്താൻ നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ. സ്വാധീനമേറെയുണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബിസിസിഐയ്ക്കു വഴങ്ങാത്തതും ഇതുകൊണ്ടു തന്നെ. നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചാൽ അതു വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്നു സർക്കാരിനറിയാം.

∙ 16ന് മുൻപ് അറിയിക്കണം

ലോകകപ്പ് വേദി സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കേണ്ടത് 31ന് മുൻപാണെങ്കിലും നികുതി ഇളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം 16ന് മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്നാണു ഐസിസി നിർദേശം. അതിനായി ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഇതിനകം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ്.

ആതിഥേയത്വ അവകാശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേദി യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾക്ക് ബിസിസിഐ സമ്മതം മൂളുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന് ഈ വർഷം തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതും ഈ തീരുമാനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ഐപിഎൽ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാസങ്ങൾക്കകം ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ എത്തുന്നതിൽ പല ടീമുകൾക്കും കളിക്കാർക്കും താൽപര്യമില്ല. ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണി ഉയർന്നാൽ അതു ലോകകപ്പിന്റെ ശോഭ കെടുത്തും. ഐപിഎല്ലിനു സമാനമായ കോവിഡ് ഭീഷണിയുമുണ്ട്. മുൻ ചാംപ്യൻമാരായ പാക്കിസ്ഥാനും രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ താൽപര്യമില്ല.

അതേസമയം, ശക്തമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയ യുഎഇയിൽ ഈ ഭീഷണിയില്ല. അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ജനസംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനത്തിലേറെ പേരും അവിടെ കോവിഡ് വാക്സിനെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഐപിഎല്ലിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ ഒക്ടോബർ 15 വരെ ദുബായ്, ഷാർജ, അബുദാബി സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന ഐപിഎല്ലിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇതേ വേദികളിൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചാൽ അതു ടീമുകൾക്കും കളിക്കാർക്കും സംഘാടകർക്കും ഒരുപോലെ സൗകര്യപ്രദമാവും. എല്ലാ സഹകരണവും എമിറേറ്റ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെക്കുറെ രാജ്യത്തെ സമാന സാഹചര്യമാണ് യുഎഇയിലുമെന്നത് അനുകൂലമാണ്. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നതിനാൽ യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിൽ പ്രാദേശികമായ എതിർപ്പുമില്ല. ലോകകപ്പ് യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റിയാലും സംഘാടകർ ബിസിസിഐ തന്നെയാവും.

∙ ലോകകപ്പ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക്?

ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടായ ലണ്ടനിലെ ലോഡ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഐസിസി ആസ്ഥാനത്തെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത യുഎഇയിലെ ദുബായിലേക്ക് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കാരണമായത് നികുതി ഇളവിന്റെ ആകർഷണമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് നികുതി ഇളവ് നൽകാൻ തയാറാകാത്തതിനാലാണ് 2005ൽ ഐസിസി ആസ്ഥാനം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

50 വർഷത്തേക്ക് പൂർണമായും നികുതി ഒഴിവാക്കി ദുബായ് ഐസിസിയെ മാടിവിളിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ ദുബായ് സ്പോർട്സ് സിറ്റിയിലായി ഐസിസി ആസ്ഥാനം. ഏതാനും വർഷം മുൻപ് വീണ്ടും ആസ്ഥാനം ലണ്ടനിലേക്കു മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആലോചന നടന്നെങ്കിലും നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.. ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിലേക്കാണ് ഐസിസിയുടെ ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായി എത്താൻ വഴിതുറക്കുന്നത്.

English Summary: T20 World Cup set to be moved out of India