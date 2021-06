ടെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ജഡേജ രണ്ടാമത്; ബാറ്റിങ്ങിൽ കോലി 5, പന്ത് 6, രോഹിത് 7 !

ദുബായ്∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഊർജം പകർന്ന് രവീന്ദ്ര ജഡേജ ടെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പുതുക്കിയ ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിലാണ് ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ജഡേജ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. രണ്ടാമനായിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് താരം ബെൻ സ്റ്റോക്സ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി. വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ജെയ്സൺ ഹോൾഡറാണ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമന്‍.

386 പോയിന്റുമായാണ് ജഡേജ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഹോൾഡറിനേക്കാൾ 37 പോയിന്റ് പിന്നിലാണ് ജഡേജ. മൂന്നാമനായ സ്റ്റോക്സിനേക്കാൾ ഒരേയൊരു പോയിന്റ് മുന്നിലും. നിലവിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ നടക്കുന്ന രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയിൽ സ്റ്റോക്സ് കളിക്കുന്നില്ല. ഐപിഎലിനിടെ സംഭവിച്ച പരുക്ക് ഭേദമാകാത്തതാണ് കാരണം.

ഈ വർഷം ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിലെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചശേഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ പരുക്കേറ്റതാണ് ജഡേജയ്ക്ക് വിനയായത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ നാലാം ടെസ്റ്റും നാട്ടിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളും ജഡേജയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു.

ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ സ്വന്തം നാടായ ചെന്നൈയിൽ അശ്വിൻ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. മുപ്പതിലധികം വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി. ബോളർമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാമതുള്ള അശ്വിനാണ് ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ താരം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തിളങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡ് താരം ടിം സൗത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.

അതേസമയം ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ഋഷഭ് പന്ത് തൊട്ടുപിന്നിൽ ആറാമതുണ്ട്. ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ ഒരു സ്ഥാനം കയറി ഏഴാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ പത്തിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഇവർ മാത്രം.

English Summary: Jadeja rises to No. 2 in all-rounders list, Rohit moves up a spot in batting charts