‘അനുഷ്കയ്ക്കു കാപ്പി കൊടുത്താൽ വിവാദം; ഇന്ത്യ നന്നായി കളിച്ചാലും അംഗീകാരമില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടർമാർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് മുൻ സിലക്ടർ എം.എസ്. കെ. പ്രസാദ്. ടീമിനൊപ്പമുള്ള കാലത്തു ചെറിയ കാര്യത്തിനു പോലും വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന സിലക്ടർമാർക്ക് ടീം നല്ല പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ അംഗീകാരമോ, പ്രോത്സാഹനമോ ലഭിക്കാറില്ലെന്നു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു കുറച്ച് കാപ്പി കൊടുത്താൽ അതു വിവാദമാകും. പക്ഷേ ഏഴ് പ്രധാന താരങ്ങളില്ലാതെ ഓസ്ട്രേലിയയെ അവരുടെ മണ്ണിൽവച്ച് തോൽപിച്ചാല്‍ ഒരിക്കൽ പോലും സിലക്ടർമാർക്കു ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കില്ല– ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയ്ക്കു കാപ്പി നൽകിയതു വിവാദമായ സംഭവത്തിലാണു പ്രസാദിന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ‘മിക്കി മൗസ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി’ ആണെന്നാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഫറൂഖ് എൻജിനീയർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചത്. സിലക്ടർമാര്‍ അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് അംഗീകാരവും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ടീം മാനേജ്മെന്റിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണു തൃപ്തി നല്‍കുന്നത്.

പുറത്തുള്ളവർ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിന് ഞങ്ങൾ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. സിലക്ർമാർക്കും കുറച്ചു പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. ചെറിയ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റ് നടത്തിപ്പിൽ അംപയർമാരെ പോലെ തന്നെ കഠിനമായ ജോലിയാണ് സിലക്ടർമാരുടേതും. താരങ്ങളെ ടീമിലെടുത്താലും ആരെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാലും, ടീമിന്റെ പ്രകടനം മോശമായാലും സിലക്ടർമാർക്കു നേരെയും വിമർശനം ഉയരാറുണ്ട്.

English Summary: Selectors criticised for serving coffee to Anushka Sharma but not given enough credit for team’s good performances: MSK Prasad