ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം: ഇന്ത്യൻ‌ ടീമിൽ 6 പുതുമുഖങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന – ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചത് 6 പുതുമുഖങ്ങൾ. ഐപിഎല്ലിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചാല‍ഞ്ചേഴ്സിന്റെ മലയാളി താരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, കൊല്‍ക്കത്തയുടെ നിതീഷ് റാണ, വരുൺ ചക്രവര്‍ത്തി, ചെന്നൈയുടെ റിതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, രാജസ്ഥാൻ താരം ചേതൻ സകരിയ എന്നിവർക്കു കഴിഞ്ഞ 2 ഐപിഎൽ സീസണുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സീനിയർ ടീമിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്. 32 വയസ്സുകാരനായ കർണാടക ഓൾറൗണ്ടർ കെ.ഗൗതമിന് അൽപം വൈകിയെങ്കിലും സീനിയർ ടീമിലേക്കുള്ള വിളിയെത്തി.

വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സീനിയർ താരങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാലാണു ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനു ‘രണ്ടാം നിര’യെ അയയ്ക്കാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്യാപ്റ്റനായുള്ള പ്രകടനമാണു മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണു വീണ്ടും വഴിതുറന്നത്. രാഹുൽ ദ്രാവിഡാണ് പരിശീലകൻ.

ടീമംഗങ്ങൾ: ശിഖർ ധവാൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), പ‍ൃഥ്വി ഷാ, ദേവ്‍ദത്ത് പടിക്കൽ, റിതുരാജ് ഗെയ്ൿവാദ്, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, നിതീഷ് റാണ, ഇഷാൻ കിഷൻ, സഞ്ജു സാംസൺ, യു‍സ്‍വേന്ദ്ര ചാഹൽ, രാഹുൽ ചഹാർ‌, കെ.ഗൗതം, കൃണാൽ പാണ്ഡ്യ, കുൽദീപ് യാദവ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, ദീപക് ചാഹർ നവദീപ് സെയ്നി, ചേതൻ സകരിയ.

English Summary: Six new faces in Indian team for Srilanka series