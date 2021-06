ഓക്സിജനും പ്ലാസ്മയുമെത്തിച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ക്രിക്കറ്റ് താരം; ഉപകാരി, വിഹാരി!

കളിക്കാരനെയോ കലാകാരനെയോ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലെ പ്രകടനംകൊണ്ട് വിലയിരുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും, പുറത്തുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകളും ജീവിതവുമെല്ലാം ആരാധകരെ നേടുന്നതിലും അകറ്റുന്നതിലും നിമിത്തമാകാറുണ്ട്. ബൗണ്ടറിക്കു പുറത്തെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനംകൊണ്ട് ആദരവ് നേടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹനുമ വിഹാരി. ഹൈദരാബാദുകാരനായ വിഹാരി കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച ആന്ധ്രപ്രദേശിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും നൂറുകണക്കിനാളുകൾക്കാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ആശ്വാസമേകിയത്.

ഐപിഎൽ ടീമുകളിൽ ഇടംകണ്ടെത്താനാകാതെ വന്നതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന് കൗണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദിവസവും മണിക്കൂറുകളോളം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ചുള്ള വിഹാരിയുടെ സേവനം. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച വിഹാരി, വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിനൊപ്പം നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്.

ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. വർവിക്‌ഷറിനായി കൗണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പന്തിയല്ലെന്ന് വിഹാരി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സാമൂഹിക സേവനം നേരത്തേ മനസ്സിലുള്ള താരത്തിനോട് ഭാര്യ പ്രീതി ഇതാണു പറ്റിയ സമയമെന്ന് നിർദേശിച്ചപ്പോൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

രോഗികൾക്ക് അടിയന്തരമായി പ്ലാസ്മ എത്തിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. പരിചയത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു സേവനം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പെട്ടന്നു തന്നെ അത് 120 പേരടങ്ങുന്ന വൊളന്റിയർ സംഘമായി. സമൂഹത്തിലെ ഡോക്ടർമാരും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും അടക്കമുള്ളവരുടെ സഞ്ചയമായിരുന്നു അത്. അവർ മുഖേനയാണ് ആവശ്യക്കാരിലേക്കെത്തിയത്.

പ്ലാസ്മയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓക്സിജൻ അടക്കം ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ വിഹാരി 9 മണിക്കൂർ വരെ കർമനിരതനായി. വൊളന്റിയർമാരുടെ തുണയുണ്ടെങ്കിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വിഹാരി നേരിട്ട് ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമായതിനാൽ സേവനം 3–4 മണിക്കൂറായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. സേവനങ്ങൾ ഇനി വിഹാരി ഫൗണ്ടേഷൻ വഴിയാണ് നടത്തുക.

∙ കൗണ്ടി കാലം

വർവിക്‌ഷറിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും കഠിനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനമൊന്നും വിഹാരിക്ക് നടത്താനായിട്ടില്ല. 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 16.66 റൺ ശരാശരിയിൽ 100 റൺസാണ് നേടിയത്. ഒരു അർധശതകം. ബോളർമാരെ കണക്കിനു തുണയ്ക്കുന്ന ഡ്യൂക്ക് ബോളിൽ നേരത്തേ ഒരുങ്ങാൻ സാധിച്ചത് വിഹാരിക്കും ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഗുണമാകും. സ്റ്റ്യുവർട്ട് ബ്രോഡിനെ നേരിട്ടത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് വിഹാരി തന്നെ പറയുന്നു.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായി 5 ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കളിക്കാനുള്ളത്. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ അശ്വിനെയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയേയും ഒരുമിച്ച് കളിപ്പിച്ചാൽ വിഹാരിക്ക് സ്ഥാനം നേടുക ബുദ്ധിമുട്ടാകും. എങ്കിലും താരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രീകൃതമായ ശൈലിയെ വിമർശിച്ചിരുന്ന ആരാധകർ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

സിഡ്നി ടെസ്റ്റിൽ മലപോലെ മുട്ടിനിന്ന് സമ്മാനിച്ച സമനിലയ്ക്കൊപ്പം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തോടുള്ളം ഇഷ്ടം വർധിപ്പിച്ചെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

