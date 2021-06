ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ്: ജഡേജ മടങ്ങിയെത്തി, രാഹുലും മായങ്കും ടീമിനു പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ 18നു തുടങ്ങുന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓപ്പണർ മായങ്ക് അഗർവാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ എന്നിവർ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചില്ല. പേസർ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ എന്നിവരും പുറത്താണ്. അതേ സമയം ഓപ്പണർ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. പരുക്കിനെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടമായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും മടക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവരാകും പേസ് ബോളിങ് വിഭാഗത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുക.

ടീം: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), അജിൻക്യ രഹാനെ, രോഹിത് ശർമ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ചേതേശ്വർ പുജാര, ഹനുമ വിഹാരി, ഋഷഭ് പന്ത്, വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഉമേഷ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

English Summary: BCCI Announces Squad For World Test Championship Final Against New Zealand