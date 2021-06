കലാശപ്പോരിനുള്ള 15 അംഗ ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; അജാസ്, കോൺവേ ടീമിൽ

സതാംപ്ടൺ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂസീലൻഡ്. നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടീമിൽനിന്നാണ് ഫൈനലിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വിശ്രമിച്ച കെയ്ൻ വില്യംസൻ നായകസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അജാസ് പട്ടേലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കൊഴുപ്പിച്ച ഡിവോൺ കോൺവേയും ടീമിലുണ്ട്.

ജേക്കഫ് ഡുഫി, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഇന്ത്യൻ വംശജൻ രചിൻ രവീന്ദ്ര, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ എന്നിവരാണ് ടീമിനു പുറത്തായത്. ജൂൺ 18 മുതൽ 22 വരെ സതാംപ്ടണിലാണ് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ. 23–ാം തീയതി റിസർവ് ദിനമായും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഖ്യാതമായ ലോർഡ്സ് മൈതാനത്ത് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കുറിച്ച കോൺവേ, ന്യൂസീലൻഡ് ജയിച്ച രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 80 റൺസും നേടിയിരുന്നു. ഈ പ്രകടനമാണ് പ്രഥമ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനുള്ള ടീമിലേക്ക് കോൺവേയ്ക്ക് ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്. പേസ് ബോളർമാർ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുതാണ് സ്പിന്നറായ അജാസ് പട്ടേൽ ടീമിൽ സ്ഥാനം നേടിയത്.

ന്യൂസീലൻഡ് ടീം: കെയ്ൻ വില്യംസൻ (ക്യാപ്റ്റൻ), ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ഡിവോൺ കോൺവേ, കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ടോം ലാഥം, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, അജാസ് പട്ടേൽ, ടിം സൗത്തി, റോസ് ടെയ്‍ലർ, നീൽ വാഗ്‍നർ, ബി.ജെ. വാട്‍ലിങ്, വിൽ യങ്

English Summary: Ajaz Patel, Devon Conway named in New Zealand's 15 for WTC final