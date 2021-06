സതാംപ്ടണിൽ ടീം ഇന്ത്യ ഭുവിയുടെ സ്വിങ് മിസ് ചെയ്യുന്നു: തുറന്നടിച്ച് ചോപ്ര

സതാംപ്ടൺ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ അസാന്നിധ്യം നിഴലിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. യുട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ ‘മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന’ ചോപ്രയുടെ പരാമർശം. പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മികച്ച സ്വിങ് ബോളറായ ഭുവിയുടെ അഭാവം ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുമുള്ള ടീമിൽ ഇടം ലഭിക്കാതെ പോയ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, ഇതേ സമയത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാൻ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഭുവനേശ്വർ കുമാറാണ്. യുട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ ഒരു ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ അസാന്നിധ്യം നിഴലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചോപ്രയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

‘ഇന്ത്യ തീർച്ചയായും ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മൂന്നു വിധത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്നത്. ഒന്നാമതായി പുതിയ പന്തിൽ മാജിക് പുറത്തെടുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സ്വിങ് ബോളറാണ് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ. രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹത്തിന് നീണ്ട സ്പെല്ലുകൾ ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. പിന്നെ മികച്ചൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ് ഭുവി. എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ നിലവിൽ ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്വിങ് കണ്ടെത്താനാകുന്നത് ഇഷാന്ത് ശർമയ്‌ക്ക് മാത്രമാണെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറുഭാഗത്ത് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും മുഹമ്മദ് ഷമിയും കൂടുതലായി സീം മൂവ്മെന്റിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.

‘യോജിച്ച രീതിയിൽ പന്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വിങ് ബോളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കാനാകൂ. കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോമിന് പിച്ചിൽനിന്ന് സ്വിങ് ലഭിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു. ടിം സൗത്തി, കൈൽ ജയ്മിസൻ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ഇഷാന്ത് ശർമ തുടങ്ങിയവരും ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്വിങ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, മറ്റു രണ്ടു പേരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ്. അവർ പന്ത് സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് സീം ബോളർമാരാണ് അവർ’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘അന്തരീക്ഷത്തിൽ വേഗത കൈവരിക്കുന്നവർക്ക് അധികം സ്വിങ് ലഭിക്കില്ല. സീം ബോളറും സ്വിങ് ബോളറും രണ്ടാണ്. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്നതിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് ഒരു പ്രത്യേക മിടുക്കുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെയും ദീപക് ചാഹറിനെയും ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.



English Summary: India is definitely missing Bhuvneshwar Kumar at Southampton for WTC Final: Aakash Chopra