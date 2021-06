ടീം സിലക്ഷൻ പാളിയിട്ടില്ലെന്ന് കോലി; ഈ ടീമിനെ വച്ച് മുൻപ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്!

സതാംപ്ടൺ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ രണ്ടു സ്പിന്നർമാരുമായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ടീം സിലക്ഷൻ അമ്പേ പാളിയെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെ, ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഖേദവുമില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ന്യൂസീലൻഡ് 15 അംഗ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്പിന്നർ അജാസ് പട്ടേലിനെ പുറത്തിരുത്തിയപ്പോൾ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനൊപ്പം രവീന്ദ്ര ജഡേജയേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഫൈനൽ കളിച്ചത്.

മത്സരത്തിൽ അശ്വിൻ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് നാലു വിക്കറ്റ് പിഴുതെങ്കിലും ജഡേജയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരേയൊരു വിക്കറ്റാണ്. താരത്തിന് ബാറ്റിങ്ങിലും തിളങ്ങാനായില്ല. പൊതുവെ പേസ് ബോളർമാർ നിറഞ്ഞാടിയ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടീം സിലക്ഷൻ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോലിയുടെ പ്രതികരണം.

മത്സരത്തിൽ കാര്യമായി സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു പകരം ബാറ്റിങ്ങിൽ സാങ്കേതികമായി മികവു പുലർത്തുന്ന ഹനുമ വിഹാരിയെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് വിമർശകരുടെ പക്ഷം. സ്വിങ് ബോളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതും ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിനെ കളിപ്പിക്കാതിരുന്നതും വിമർശനത്തിന് കാരണമായി.

‘മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം പൂർണമായും മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. കളി നടന്ന ആദ്യ ദിനം നമുക്ക് മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നഷ്ടമായത്. പക്ഷേ, ഇടയ്‌ക്കിടെ കളി തടസ്സപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കു കുറച്ചുകൂടി റൺസ് നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു’ – മത്സരശേഷം സംസാരിക്കവെ കോലി പറഞ്ഞു. ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാളിപ്പോയി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘ഇല്ല’ എന്നായിരുന്നു കോലിയുടെ മറുപടി.

‘നമുക്ക് ടീമിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു പേസ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടറെയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഇല്ലാതെ പോയി. ഈ ടീമിനെവച്ച് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇറക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ടീമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മുടെ ബാറ്റിങ് നിര നല്ല ആഴമുള്ളതായിരുന്നു. കളിയിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്പിന്നർമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റോളുണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്’ – കോലി പറഞ്ഞു.

English Summary: Virat Kohli does not rue decision to field 2 spinners in XI for WTC final against New Zealand