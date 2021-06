കോലിയിൽ റിച്ചാർഡ്സിന്റെയും പോണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഭാവം, വിമർശനം സ്വാഭാവികം: മൊഹീന്ദർ അമർനാഥ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോട് ഏറ്റ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിക്കു പിന്തുണയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓൾറൗണ്ടർ മൊഹീന്ദർ അമർനാഥ്. കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നവരാണു കോലിയെപ്പോലെയുള്ള താരങ്ങൾ എന്നു പരാമർശിച്ച അമർനാഥ് വിൻഡീസ് ഇതിഹാസം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ്, മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ നായകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ് എന്നിവരുടെ ഭാവങ്ങൾ താൻ കോലിയിൽ കാണുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.

കോലി മികച്ച താരമാണ്, മികച്ച ക്യാപ്റ്റനും. തോൽവിയിൽ വികാരാധീനരായതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് പല പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാകും. അതു നടക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ ആരെ പഴിചാരാമെന്നാകും ചിന്തിക്കുക. കോലിയെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളു. കോലിയിൽ ഞാൻ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സിന്റെയും റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഭാവങ്ങൾ കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കോലി എത്ര മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാണെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. പരിചയ സമ്പത്ത് വർധിക്കുന്തോറും കോലിയുടെ പ്രകടന മികവും ഉയരുന്നുണ്ട്. കോലി ക്യാപ്റ്റനായി തുടരുക എന്നതു പ്രധാനമാണ്– അമർനാഥ് പറഞ്ഞു.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിൽ റിസർവ് ദിവസത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡീലൻഡിനോടു കീഴടങ്ങിയത്. മഴ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച മത്സരത്തിന്റെ ആറാം ദിവസം 2 വിക്കറ്റിന് 64 എന്ന സ്കോറിൽ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 106 റൺസ് മാത്രമാണു പിന്നീടു കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായത്. കൈൽ ജയ്മിസൻ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ടിം സൗത്തി എന്നിവരുടെ ബോളിങ് മികവിൽ ഇന്ത്യയെ ഓൾ ഔട്ടാക്കിയ കിവീസ് 8 വിക്കറ്റിനാണു മത്സരം ജയിച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ ടീം സന്തുലിതമാണ്. പക്ഷേ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിന് ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും മികച്ച വിജയം നേടിയ ന്യൂസീലൻഡിന് അനുമോദനങ്ങൾ– അമർനാഥ് പറഞ്ഞു.

