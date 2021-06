ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് യുഎഇയിൽ; ഉറപ്പിച്ച് ഗാംഗുലി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കോവിഡ് മൂലം യുഎഇയിലേക്കു മാറ്റുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിനെ (ഐസിസി) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീയതി തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സംഘാടനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഐസിസി അനുവദിച്ച സമയപരിധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു. പാതിയിൽ മുടങ്ങിയ ഐപിഎൽ സീസൺ യുഎഇയിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ നേരത്തേ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.



English Summary: T20 world cup to be shifted from India to UAE: Sourav Ganguly