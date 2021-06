സമ്മർദം കാരണം ശുചിമുറിയിൽ ഒളിച്ചു: കൈൽ ജയ്മിസൺ

ലണ്ടൻ ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സിനിടെ സമ്മർദം താങ്ങാനാവാതെ ശുചിമുറിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാണ് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് പേസർ കൈൽ ജയ്മിസൺ.

മത്സരത്തിന്റെ അവസാനദിനം ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസണും റോസ് ടെയ്‌ലറും വിജയലക്ഷ്യമായ 139 റൺസ് സ്കോർ പിന്തുടരുന്നതു ടീമംഗങ്ങൾ കണ്ടതു ‍ഡ്രസിങ് റൂമിലെ ടിവിയിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ, പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഓരോ തവണ ആർത്തു വിളിക്കുമ്പോഴും വിക്കറ്റ് വീണെന്നു കരുതി കൂടുതൽ സമ്മർദത്തിലായി. തുടർന്ന് അൽപം നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കായി ശുചിമുറിയിൽ അടച്ചിരുന്നുവെന്ന് താരം അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Kyle Jamieson hid in toilet to flee rigidity of New Zealand’s run chase