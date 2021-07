ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിനെങ്കിലും ഇവിടെ കളിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ: കോലിപ്പടയ്ക്ക് വോണിന്റെ ‘കുത്ത്’!

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ടണിൽ നടന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ പുരുഷ ടീമിനെ ‘നൈസായിട്ടൊന്നു കുത്തി’ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും നിലവിൽ കമന്റേറ്ററുമായ മൈക്കൽ വോൺ. പുരുഷ ടീമിനൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി ഇവിടെ പര്യടനം നടത്തുന്ന വനിതാ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുരുഷ ടീമിനെ മൈക്കൽ വോൺ ചെുതായിട്ടൊന്ന് ‘താങ്ങിയത്’. ‘ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു മൈക്കൽ വോണിന്റെ വാക്കുകൾ.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും തോൽവി വഴങ്ങിയെങ്കിലും, മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ശേഷമാണ് മിതാലി രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ തിരികെ കയറിയത്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ 221 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. ടോപ് സ്കോററായത് 92 പന്തിൽ ആറു ഫോറുകളോടെ 59 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ്. യുവതാരം ഷഫാലി വർമ 55 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറുകളോടെ 44 റൺസുമെടുത്തു. 10 ഓവറിൽ 34 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്ത കെയ്റ്റ് ക്രോസാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അർധസഞ്ചുറി നേടി പുറത്താകാതെ നിന്ന സോഫിയ ഡങ്ക്‌ലിയുടെ പ്രകടനം ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയം നേടിക്കൊടുത്തു. 81 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 73 റൺസെടുത്ത സോഫിയ, 15 പന്തുകൾ ബാക്കിയാക്കി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 46 പന്തിൽ മൂന്നു ഫോറുകളോടെ 33 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന കാതറീൻ ബ്രന്റിനൊപ്പം പിരിയാത്ത ആറാം വിക്കറ്റിൽ 92 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട് തീർത്താണ് സോഫിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

ഈ മത്സരത്തിനിടെയാണ് വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന പുരുഷ ടീമിനെ മൈക്കൽ വോൺ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ചത്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:

‘ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ഇംഗ്ലിഷ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിനെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാനാകുന്നതിൽ സന്തോഷം’ – വോൺ കുറിച്ചു.



