‘ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് അറിയാമോ? ലോകകപ്പിനായി എത്ര കാത്തിരുന്നു!’

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനോടു തോറ്റ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരിഹസിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്റുമായ മൈക്കൽ വോണിന് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനെ അഭിനന്ദിക്കുമ്പോഴാണ് പുരുഷ ടീമിനെ വോൺ കളിയാക്കിയത്. ‘ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു വോണിന്റെ പരിഹാസം.

‘ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇന്ന് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാനറിയാവുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നതിൽ സന്തോഷം’ – ഇതായിരുന്നു മൈക്കൽ വോണിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതിനെതിരെയാണ് കടുത്ത പരിഹാസവുമായി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനു തന്നെ അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധകന്റെ പരിഹാസം. ആദ്യത്തെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടാൻ 2019 വരെ ഇംഗ്ലിഷ് ടീം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പരിഹാസം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയരായത് ഇംഗ്ലണ്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആദ്യമായി കിരീടം ചൂടാനായത് 2019ൽ അവിടെ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ചു നടന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഏകദിന ലോകകപ്പായിരുന്നു അത്. മാത്രമല്ല, അടുത്തിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയ ന്യൂസീലൻഡ് ടീം ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിച്ചതും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നേടിയ കിരീടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഒരു വിഭാഗം ആരാധകർ വോണിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. 2002ലെ നാറ്റ്‌വെസ്റ്റ് സീരീസും 2018ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 2–1ന് ട്വന്റി20 പരമ്പര ജയിച്ചതും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വോണിനായി ആരാധകർ കുറിച്ച മറുപടികളിൽ ചിലത് ഇതാ:

