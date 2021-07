പൂജാരയ്ക്ക് പകരക്കാരൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൃഥ്വി ഷാ: ബ്രാഡ് ഹോഗ്

സിഡ്നി∙ എന്നാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെ പകരക്കാരനായി വരേണ്ടത് യുവതാരം പൃഥ്വി ഷായാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മുൻ താരം ബ്രാഡ് ഹോഗ്. പ്രതിഭയും നീണ്ട ഭാവിയുമുള്ള താരമാണ് ഷായെന്ന് ഹോഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ അംഗമാണ് പൃഥ്വി ഷാ. പൂജാരയാകട്ടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിലും അംഗമാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് നോട്ടിങ്ങാമിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയിൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാരയ്ക്കു പകരം കെ.എൽ. രാഹുലിനെ കളിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അഭികാമ്യമെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് ഹോഗ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ചേതേശ്വർ പൂജാരയുടെ പകരക്കാരനായി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൃഥ്വി ഷാ ആയിരിക്കണം. ഓപ്പണിങ്ങിനേക്കാൾ ഷാ കൂടുതൽ യോജിക്കുക ആ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രതിഭയും നീണ്ട കരിയറും ലഭ്യമായ താരമാണ് ഷാ. നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടീമിൽ ഷാ ഇല്ലെങ്കിലും ‘വൈൽഡ് കാർഡ്’ എൻട്രിയിലൂടെ കളിപ്പിക്കാം’ – ഹോഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

പ്രതിരോധത്തിൽ അടിയുറച്ച ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പിൻഗാമി എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചേതേശ്വർ പൂജാര. ദ്രാവിഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പൂജാരയ്ക്ക് ‘നവ മതിൽ’ എന്ന വിശേഷണം ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

അതേസമയം, തീർത്തും മന്ദഗതിയിലുള്ള ബാറ്റിങ്ങിന് പലപ്പോഴും കടുത്ത വിമർശനം നേരിടുന്ന താരവുമാണ് പൂജാര. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ പൂജാരയുടെ മങ്ങിയ ഫോമും ഇന്ത്യയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 54 പന്തിൽനിന്ന് എട്ടു റൺസെടുത്ത പൂജാര, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 80 പന്തിൽനിന്ന് 15 റൺസാണ് നേടിയത്.

English Summary: Prithvi Shaw and not KL Rahul should replace Cheteshwar Pujara in England Tests: Brad Hogg