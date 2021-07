അഫ്ഗാനേക്കാൾ കഷ്ടമല്ലേ ശ്രീലങ്കയുടെ അവസ്ഥ?: രണതുംഗയ്ക്ക് ചോപ്രയുടെ മറുപടി

മുംബൈ∙ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനായി രണ്ടാം നിര ടീമിനെ അയച്ചുവെന്ന വിമർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ മുൻ നായകനും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന അർജുന രണതുംഗയ്ക്കു മറുപടിയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രണ്ടാം നിര ടീമെന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോപ്ര ചോദിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്, യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിച്ച് യോഗ്യത നേടേണ്ടി വന്ന ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ദുരവസ്ഥയും ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒന്നാം നിര ടീമിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് അയച്ചശേഷം രണ്ടാം നിര ടീമിനെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിന് അയച്ച ബിസിസിഐയുടെ നടപടി, ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിനെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു രണതുംഗയുടെ വിമർശനം. വാണിജ്യ താൽപര്യങ്ങൾ മാത്രം മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം നിര ടീമുമായി കളിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതിന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും രണതുംഗ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് രണതുംഗയ്ക്ക് ചോപ്ര മറുപടി നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ചില പ്രധാന പേരുകൾ ലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിലില്ലെങ്കിലും, ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ച താരങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മികവു തെളിയിച്ചവരാണെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, മുഹമ്മദ് ഷമി തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാർ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഇല്ല എന്നത് ശരിതന്നെ. എങ്കിലും ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിനെ രണ്ടാം നിര ടീമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ കളിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 11 കളിക്കാരെ പരിഗണിച്ചാൽ‌പ്പോലും അവർക്ക് ആകെ 471 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിന്റെ പരിചയ സമ്പത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കാനുള്ള ശ്രീലങ്കൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെയെല്ലാവരുടെയും മത്സര പരിചയം ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങളുടെ പരിചയ സമ്പത്ത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് രസകരമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പൂർണ ടീമിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓരോ പരമ്പരയ്ക്കു മുൻപും നിർദ്ദിഷ്ട ദിനങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിസിസിഐയ്ക്കു മുന്നിലുള്ള വഴി, ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ടീമിനെക്കുറിച്ചും ശ്രീലങ്കയും ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ചോപ്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിലവിൽ തോൽവികളിൽനിന്ന് തോൽവികളിലേക്ക് നിപതിച്ച് വൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ശ്രീലങ്കൻ ടീം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന ചോപ്രയുടെ നിർദ്ദേശം.

‘ശ്രീലങ്കയും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. വസ്തുതാപരമായി നോക്കിയാൽ, ഇത്തവണത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിക്കാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വരെ യോഗ്യത നേടി. എന്നിട്ടും ശ്രീലങ്ക യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കളിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് വസ്തുത. നിലവിൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് തകർച്ചയിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ടീമിന്റെ പ്രകടനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: Aakash Chopra on Arjuna Ranatunga's comments about the Indian side that has gone to Sri Lanka