മിതാലിക്ക് റെക്കോർഡ്; വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേട്ടം

ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിതാലി രാജ് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത് വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ വമ്പൻ റെക്കോർഡ്. ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ട്വന്റി20 തുടങ്ങിയ 3 ഫോർമാറ്റുകളിലായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന വനിതാ ക്രിക്കറ്റർ എന്ന റെക്കോർഡാണു മിതാലി സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 23–ാം ഓവറിൽ നാറ്റ് ഷിവറിനെതിരെ ബൗണ്ടറി നേടിയതോടെയാണു മിതാലി മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഷാർലറ്റ് എഡ്വേഡ്സിനെ (10,273 റൺസ്) മറികടന്നത്. മിതാലിയുടെ ആകെ റൺനേട്ടം 10,337 ആയി.



75 റൺസുമായി പുറത്താകാതെനിന്ന മിതാലിയുടെ മികവിൽ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ 4 വിക്കറ്റ് ജയം നേടി. ആദ്യ ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 219 റൺസെടുത്തു. ദീപ്തി ശർമ 3 വിക്കറ്റെടുത്തു. മറുപടിയിൽ സ്മൃതി മന്ഥനയും (49) ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. അവസാന ഓവറിലെ 3–ാം പന്തിൽ പേസർ കാതറി‍ൻ ബ്രണ്ടിനെ ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണു മിതാലി ഇന്ത്യയെ 6ന് 220ലെത്തിച്ചത്. ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Mithali Raj surpasses Charlotte Edwards to become highest run-getter in women's cricket across formats