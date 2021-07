ട്വിറ്റർ പരാമർശം: ഒലി റോബിൻസന്റെ വിലക്ക് നീക്കി

ലണ്ടൻ ∙ വംശീയ പരാമർശത്തെത്തുടർന്ന് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബോളർ ഒലി റോബിൻസന്റെ വിലക്കു നീക്കി. 18–ാം വയസ്സിൽ ട്വിറ്ററിൽ നടത്തിയ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനാണ് അടുത്തയിടെ റോബിൻസനെ ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് 8 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു വിലക്കിയത്.

എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ റോബിൻസൻ പരസ്യമായി മാപ്പു പറയുകയും കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് അടക്കം സ്വയം പിൻമാറുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശിക്ഷയിൽ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് ഒലി റോബിൻസനെ പരിഗണിക്കാനാകും.

English Summary: Ollie Robinson cleared for return to cricket after receiving fine and suspension for historic tweets