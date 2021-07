ശുഭ്മൻ ഗിൽ പരുക്ക് ഒളിപ്പിച്ച് ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചത് വിസ്മയിപ്പിച്ചു: സാബാ കരിം

മുംബൈ∙ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കളിച്ച യുവതാരം ശുഭ്മൻ ഗിൽ, പരുക്കു മറച്ചുവച്ച് ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചത് വിസ്മയിപ്പിച്ചതായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സാബാ കരിം. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനു പിന്നാലെ പരുക്ക് ഗുരുതരമായതോടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പര ഗില്ലിന് നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടീമിനൊപ്പം തുടരുന്ന ഗിൽ, അവിടെ വിശദ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് പരുക്ക് മറച്ചുവച്ചാണ് ഗിൽ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചതെന്ന സാബാ കരിമിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തോറ്റിരുന്നു. രോഹിത് ശർമയ്‌ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി എത്തിയ ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 28 റൺസും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ എട്ടു റൺസുമാണ് എടുത്തത്. ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പര ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗിൽ പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായത്.

ഗില്ലിന്റെ പരുക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ടീം ഫിസിയോയേയും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയും സാബാ കരിം വിമർശിച്ചു.

‘ശുഭ്മൻ ഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരുക്ക് മറച്ചുവച്ചത് എന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പം ദീർഘ കാലമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗിൽ. താരങ്ങളുടെ കായികക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിൽ ടീം ഫിസിയോയ്ക്കും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനും കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണമെന്താണെന്നതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്’ – സാബാ കരിം പറഞ്ഞു.

ഗില്ലിന്റെ അഭാവത്തിൽ കർണാടക താരം മായങ്ക് അഗർവാളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരിം പറഞ്ഞു.

‘ഓപ്പണറായി മായങ്കിനാണ് ആദ്യം അവസരം നൽകേണ്ടത്. മായങ്കിനോടുള്ള ടീമിന്റെ സമീപനത്തിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. 2–3 ഇന്നിങ്സുകളിൽ തിളങ്ങാതെ പോയതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ ടീമിനു പുറത്താക്കിയതാണ്’ – സാബാ കരിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

