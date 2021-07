ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ബാക്കി 23 പേരിൽ ഗില്ലിന് പകരക്കാരില്ലേ? ടീം മാനേജ്മെന്റിന് വിമർശനം

മുംബൈ∙ പരുക്കേറ്റ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് പകരക്കാരെ തേടി ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് മെയിൽ അയച്ചതിനു പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ താരങ്ങൾ. ഒരു താരത്തിന് പരുക്കേറ്റാൽ പകരം ആളില്ലാത്ത ടീമുമായിട്ടാണോ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനും ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുമായി വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം പ‌ോയത് എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ടീമിൽ 24 താരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കെ പരുക്കേറ്റ താരത്തിനു പകരക്കാരനെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുകയെന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു. മുൻ താരങ്ങളായ സാബാ കരിം, ഇപ്പോൾ കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ ദീപ്ദാസ് ഗുപ്ത തുടങ്ങിയവരാണ് വിമർശനമുയർത്തിയത്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിനു പിന്നാലെ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് പരുക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് പകരക്കാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടീം മാനേജ്മെന്റ് സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ചേതൻ ശർമയ്ക്ക് മെയിൽ അയച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച ശർമ, റിസർവ് താരമായി ടീമിലുള്ള അഭിമന്യു ഈശ്വരനെ പരിഗണിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

‘24 അംഗ ടീമിനെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി അയച്ചത്. അതിൽ ഒരു താരത്തിന് പരുക്കേൽക്കുമ്പോൾ പകരക്കാരനെ പുറത്തുനിന്ന് അയയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തു സന്ദേശമാണ് ടീമിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക. ഇതിനെ ഒരു തരത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല. ടീമിലുള്ള താരങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല’ – സാബാ കരിം പറഞ്ഞു.

സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത താരങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കരിം പറഞ്ഞു.

‘ടീമിൽ പകരക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സിലക്ടർമാരുമായി, പ്രത്യേകിച്ചും സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായി ചർച്ച നടത്തണം. ആരെയാണ് പകരക്കാരായി അയയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിലക്ടർമാരാണ്’ – പൃഥ്വി ഷാ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവരെ ടീം മാനേജ്മെന്റ് പേരെടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കരിം പറഞ്ഞു.

ടീമിലില്ലാത്ത താരങ്ങളെ പകരക്കാരായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടീമിൽ ഉള്ള താരങ്ങളിൽ സൃ‍ഷ്ടിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് ദീപ്ദാസ് ഗുപ്തയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗിൽ പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായി. മുൻപ് ഓപ്പണർമാരായി കളിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് താരങ്ങൾ ടീമിലുണ്ട്. രോഹിത് ശർമ, മയാങ്ക് അഗർവാൾ, കെ.എൽ. രാഹുൽ, ഹനുമ വിഹാരി, അഭിമന്യൂ ഈശ്വരൻ എന്നിവർ. എന്നിട്ടും പൃഥ്വി ഷാ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ എന്നിവരെ അയയ്ക്കണമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം. ഇവർ നല്ല താരങ്ങളാണ്. ഫോമിലുമാണ്. പക്ഷേ, അവരെ നേരത്തേ തന്നെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നല്ലോ’ – ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.

