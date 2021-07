സ്ഥിരതയാണു വിഷയം, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇഷാൻ കളിക്കട്ടെ: സഞ്ജുവിനെ തള്ളി മഞ്ജരേക്കർ

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് യുവ ഇന്ത്യൻ നിര. ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര താരങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലായതിനാൽ യുവതാരങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടുക. ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ലങ്കയ്ക്കെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങുമെന്നറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്– മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇഷാൻ കിഷനും. സഞ്ജു സാംസൺ ശ്രീലങ്കയിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും തിളങ്ങുമെന്നാണു മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒന്നാം നമ്പർ കീപ്പറായി ഇഷാൻ കിഷനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറുടെ വാദം. ബാറ്റിങ്ങിലെ സ്ഥിരതയാണ് ഇഷാനെ സഞ്ജുവിനും മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമെന്നും മഞ്ജരേക്കർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സഞ്ജു ഫോമിലായാൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പോലും ആരുമില്ലെന്ന കാര്യവും സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ വ്യക്തമാക്കി. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ തിളങ്ങിയ ഇഷാൻ കിഷൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് മുതൽകൂട്ടാണെന്നാണ് മഞ്ജരേക്കറുടെ വാദം.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ ഇഷാന്‍ കിഷൻ 32 പന്തിൽ 56 റൺസെടുത്തിരുന്നു. കീപ്പറായി ഞാൻ ഇഷാൻ കിഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അത് കൃത്യമായി ബാറ്റിങ് മികവ് കൂടെ പരിഗണിച്ചാണ്. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ അതുകൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. സ്ഥിരതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇഷാൻ കിഷന്‍ സഞ്ജു സാംസണെക്കാളും മികച്ചു നില്‍ക്കുന്നു–ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി സഞ്ജു സാംസൺ തന്നെ ഇറങ്ങണമെന്നാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണിന്റെ വാദം.

ചൈനാമാൻ ബോളർ കുൽദീപ് യാദവിനെയും യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹലിനെയും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു കളിപ്പിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്മൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ്ങിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറും ദീപക് ചാഹറും ഇറങ്ങണം. ഹാർദിക്– ക്രുനാൽ സഹോദരങ്ങൾ ഓൾറൗണ്ടര്‍മാരായി കളിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്മൺ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജൂലൈ 13 നാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്.

