ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ രണ്ടാം നിരയെന്നു വിളിക്കില്ല; രണതുംഗയ്ക്കു ലങ്കയിലും മറുപടി

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയിൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 പരമ്പരകൾ കളിക്കാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ‘രണ്ടാം നിരയെന്നു’ വിശേഷിപ്പിച്ച ശ്രീലങ്ക മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ അർജുന രണതുംഗയ്ക്കെതിരെ ഇതിഹാസ താരം അരവിന്ദ ഡിസിൽവ. രണതുംഗയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1996 ൽ ശ്രീലങ്ക ലോകകപ്പ് ജയിച്ചപ്പോൾ സഹതാരമായിരുന്നു അരവിന്ദ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വളരെയേറെ കരുത്തുറ്റതാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലങ്കയിലേക്ക് അയച്ച ടീമിനെ രണ്ടാം നിരയെന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അരവിന്ദ ഡിസിൽവ പറഞ്ഞു.

ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവതാരങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടുന്നത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു ജൂലൈ 13 ന് തുടക്കമാകും. വിരാട് കോലിയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ടീമിനെ വച്ച് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രതിഭകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആരെയും രണ്ടാം നിരയെന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് താരങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടതു വളരെ പ്രധാനമാണ്. താരങ്ങളെ ബയോ ബബ്ളിൽ നിർത്തുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ താരങ്ങളെയും ഓഫിഷ്യൽസിനെയും ഇങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടിവരും. പരമ്പരകൾക്കായി വെവ്വേറെ ടീമുകളെ അയക്കുന്നതിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അരവിന്ദ ഡിസിൽവ വ്യക്തമാക്കി. രണതുംഗയുടെ വിമർശനത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തന്നെ നേരത്തേ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 20 അംഗ ടീമിൽ 14 പേർ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുംകളിച്ച താരങ്ങളാണ്. ഇവർ‌ എങ്ങനെ രണ്ടാം നിരയാകുമെന്നാണു ലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ചോദിച്ചത്.

സന്തുലിതമായൊരു ടീമിനെയാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെന്ന് അരവിന്ദ ഡിസിൽ‌വ പറഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റിന് ഒരുപാടു സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള താരമാണ് എയ്ഞ്ചലോ മാത്യുസ്. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ടീമിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കുന്നത് കഷ്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 'No way you call any side a second string': Sri Lanka great Aravinda de Silva on Ranatunga comment