ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പരിഹസിച്ച് ആരാധകർ. പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ റീട്വീറ്റ് ചെയ്താണ് പാക്ക് ആരാധകർ പരിഹാസം ചൊരിയുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടീം മൊത്തം പൊളിച്ച്, അഞ്ച് പുതുമുഖ താരങ്ങളുമായി പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിട്ട ഇംഗ്ലണ്ട് ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് വിജയമാണ് ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ നേടിയത്. ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും മോശം പ്രകടനമാണ് പാക്ക് താരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തത്. ഇതോടെ ആരാധകര്‍ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ക്രിക്കറ്റിൽ അടുത്ത കാലത്തായി മോശം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ശ്രീലങ്ക പോലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇതിലും നന്നായി കളിച്ചെന്നാണ് ഒരു ആരാധകന്റെ വിമർശനം. ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറെക്കാലത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണിതെന്നും ട്വിറ്ററിൽ‌ പരിഹാസം ഉയർന്നു. എപ്പോഴാണ് കെനിയയ്ക്കും സിംബാബ്‍വേയ്ക്കും എതിരായി പാക്കിസ്ഥാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും ചിലര്‍ ചോദിച്ചു. അതേസമയം നിലവിലെ പ്രകടനത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടരുതെന്നും ടീം ശക്തമായി തിരിച്ചുവരണമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പ്രതികരിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച കാർഡിഫിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്– പാക്കിസ്ഥാൻ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ‌ 9 വിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ആതിഥേയരുടെ ജയം. ടോസ് നേടി ഫീൽഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പാക്കിസ്ഥാനെ ബാറ്റിങ്ങിനു വിടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാക്കിസ്ഥാൻ ബാറ്റു ചെയ്തത് വെറും 35.2 ഓവറുകൾ‌ മാത്രം. 141 റണ്‍സ് മാത്രമെടുത്ത് അവർ പുറത്തായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 21.5 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രണ്ടാം നിര ടീം പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ വിജയറൺസ് കുറിച്ചത്.

English Summary: 'When is next Kenya, Zimbabwe series': Fans troll Pakistan for crushing loss against young England team in 1st ODI