പന്തിന് കോവിഡ്, സാഹ ഐസലേഷനിൽ; ‘വേണമെങ്കിൽ കീപ്പറാകാ’മെന്ന് കാർത്തിക്!

ലണ്ടൻ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പുറത്തിരിക്കുന്നു; രണ്ടാം നമ്പർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹയാകട്ടെ കോവിഡ് ബാധിതരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം ഐസലേഷനിലും! ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി പരിശീലന മത്സരം കളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരും പുറത്തായതോടെ ടീം സിലക്ഷനിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെ നേരിട്ട ടീമിൽ ഇടമില്ലാതിരുന്ന കെ.എൽ. രാഹുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കളിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം.

ഇതിനിടെ ഇന്ത്യൻ താരം ദിനേഷ് കാർത്തിക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ഗ്ലൗ മുകളിൽവച്ച ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കിറ്റിന്റെ ചിത്രമാണിത്. കൂടെയൊരു ഹാഷ്ടാഗും; #Justsaying ! തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും ടീമിലെ രണ്ട് പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാരും പുറത്തായതോടെ, ‘വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ തയാർ’ എന്ന് തന്നെയാണ് കാർത്തിക് ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം. എന്തായാലും കാർത്തിക്കിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇതിനം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ അംഗമല്ലെങ്കിലും കമന്റേറ്ററുടെ വേഷത്തിൽ ദിനേഷ് കാർത്തിക് നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഐസിസി കമന്റേറ്റർമാരുടെ സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന കാർത്തിക് പുതിയ വേഷത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. മഴ മൂലം ഭൂരിഭാഗം സമയവും നഷ്ടമായ മത്സരത്തിനിടെ, സതാംപ്ടണിലെ വേദിയിൽനിന്ന് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കാർത്തിക്ക് ‘വെതർമാൻ’ എന്ന പേരും നേടി.

കമന്റേറ്ററായുള്ള അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കിയെങ്കിലും തൊട്ടുപിന്നാലെ താരം വിവാദത്തിലും ചാടി. ഇംഗ്ലണ്ട് – ശ്രീലങ്ക പരമ്പരയിൽ കമന്ററിക്കിടെ നടത്തിയൊരു പരാമർശമാണ് വിവാദമായത്. ‘ബാറ്റുകൾ അയൽക്കാരന്റെ ഭാര്യയേപ്പോലെയാണ്’ എന്ന കാർത്തിക്കിന്റെ ഉപമ ലൈംഗിക ചുവയുള്ളതാണെന്ന വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

