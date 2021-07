കൊൽക്കത്ത∙ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ കോവിഡ‍് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി രംഗത്ത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽവച്ച് യൂറോ കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ പോയ പന്ത്, മാസ്ക് പോലും ധരിക്കാതെ ഗാലറിയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. താരത്തിന്റെ അശ്രദ്ധയെ വിമർശിച്ചും ‘ട്രോളി’യും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരത്തെ പിന്തുണച്ച് ഗാംഗുലിയുടെ വരവ്. എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് ഗാംഗുലി ‘ന്യൂസ് 18’ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കളിക്കാർ വിമ്പിൾഡൻ ടെന്നിസും യൂറോ കപ്പ് ഫുട്ബോളും കാണാൻ പോകരുതെന്നു ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പന്ത്, അശ്വിൻ, ബുമ്ര തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അതു ലംഘിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് പന്തിന് ഗാംഗുലി പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പന്തിന്റെ അശ്രദ്ധയാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ വരുത്തിവച്ചതെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗാംഗുലി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന യൂറോ ചാംപ്യൻഷിപ്പ് മത്സരങ്ങളും വിംബിൾഡൻ മത്സരങ്ങളും നാം കണ്ടു. അവിടെ ചട്ടങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരം കാണാൻ വൻതോതിൽ കാണികളെ അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട്. യൂറോയും വിമ്പിൾഡനും നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമംഗങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുകയെന്നത് പ്രായോഗികവുമല്ല’ – ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീം. ഇംഗ്ലണ്ടിന് പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനു മൂന്നാഴ്ചയോളം വിശ്രമം കിട്ടിയത്. ഈ സമയത്ത് കളിക്കാരെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുകയായിരുന്നു ബിസിസിഐ.

∙ ഒരു സ്റ്റാഫ് അംഗത്തിനു കൂടി കോവിഡ്

വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഋഷഭ് പന്തിനു പുറമെ ത്രോഡൗൺ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ദയാനന്ദ് ഗരാനിക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോളിങ് കോച്ച് ഭരത് അരുൺ, റിസർവ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ വൃദ്ധിമാൻ സാഹ, പകരക്കാരൻ ഓപ്പണർ അഭിമന്യു ഈശ്വരൻ എന്നിവരെയും പരിശോധിച്ചെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണ്. പന്തിനും ഗരാനിക്കും 8 ദിവസം ഐസലേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. കരുതലെന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരും ലണ്ടനിൽ തന്നെ തുടരണം. പരുക്കേറ്റ് വിശ്രമിക്കുന്ന ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ലണ്ടനിൽ തുടരും.

ടീമിലെ മറ്റുള്ളവർ ഇന്നലെ പരിശീലന മത്സരം നടക്കുന്ന ദർഹാമിലെത്തി. 20ന് ഓൾ കൗണ്ടി ടീമിനെതിരെ നടക്കുന്ന സന്നാഹ മത്സരം ഇതോടെ പന്തിനും സാഹയ്ക്കും നഷ്ടമാകും. കെ.എൽ രാഹുൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും. ഓഗസ്റ്റ് 4നാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റിനു തുടക്കം.

∙ ലങ്കയിലും കോവിഡ്

ശിഖർ ധവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ടീമിന്റെ മത്സരം കോവിഡ് മൂലം മാറ്റി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. ലങ്കൻ ബാറ്റിങ് പരിശീലകൻ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിനും ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ജി.ടി നിരോഷനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യ ഏകദിനം ഇതോടെ 18ലേക്കു മാറ്റി. നിലവിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലും കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായി. ഇതേത്തുടർന്ന് ടീമിനെയൊന്നാകെ മാറ്റിയിറക്കേണ്ടിയും വന്നു.

English Summary: Sourav Ganguly Defends Rishabh Pant, Says Physically Impossible to Wear Mask All The Time