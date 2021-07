അവസാന ഓവറിൽ 6 6 6 6 6 6

ഡബ്ലിൻ ∙ അയർലൻഡിലെ എൽവിഎസ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ അവസാന ഓവറിൽ 6 പന്തുകളിലും സിക്സറടിച്ച് ബാലിമീന ക്ലബ് താരം ജോൺ ഗ്ലാസിന്റെ ഉജ്വല പ്രകടനം. ക്രെഗാഗിനെതിരെ ജയിക്കാൻ അവസാന ഓവറിൽ 35 റൺസ് വേണ്ടിനിൽക്കെയാണു ഗ്ലാസ് 6 പന്തും സിക്സറിനു പറത്തിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ക്രെഗാഗ് 20 ഓവറിൽ 147 റൺസെടുത്തു. മറുപടിയിൽ ബാലിമീന 19 ഓവറിൽ 7ന് 113ൽ പരാജയം മുന്നിൽക്കണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, 51 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഗ്ലാസ് അവസാന ഓവറിലെ ഓരോ പന്തും ബൗണ്ടറിക്കു പുറത്തേക്കടിച്ച് ടീമിനെ ജയത്തിലെത്തിച്ചു. 87 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെയാണു മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

English Summary: Ballymena hits 6 six off last over