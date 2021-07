നാളെ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇടംപിടിക്കുമോ എന്നതിൽ സസ്പെൻസ് നിലനിൽക്കെ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ തന്റെ മികവിനോടു നീതി പുലർത്താൻ സഞ്ജുവിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന നിരീക്ഷണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വസീം ജാഫർ.

സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണു സഞ്ജുവിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്നും ജാഫർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘എനിക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണു സഞ്ജു. സഞ്ജു നന്നായി കളിച്ചു കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രതിഭയോടു നീതി പുലർത്താൻ സഞ്ജുവിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഐപിഎല്ലിൽ സഞ്ജു റൺസ് അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു തർക്കമില്ല. പക്ഷേ, സ്ഥിരതയില്ലായ്മ എന്ന ടാഗ് സഞ്ജുവിനൊപ്പം ചേർത്തു വായിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ചില ഇന്നിങ്സുകളിൽ സഞ്ജു തകർത്തടിക്കും, അതിനുശേഷമുള്ള കുറച്ചു കളികളിൽ കുറ‍ഞ്ഞ സ്കോറിനു പുറത്താകുന്നു. അതിനു ശേഷം വീണ്ടും റൺസ് നേടുന്നു. ഇൗ ആരോപണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഞ്ജുവിനു കഴിയണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നയിച്ചപ്പോൾ സഞ്ജുവിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. ചില കളികളിൽ തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സഞ്ജു ബാറ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രകടനമാണു സഞ്ജുവിൽനിന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം, അതാണു സഞ്ജുവിന്റെ മികവ്,– ജാഫർ പറഞ്ഞു’

2015ൽ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സഞ്ജുവിനു ഇതുവരെ 7 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണു കളിക്കാനായത്.

English Summary: IND vs SL 2021: "Sanju Samson hasn't done justice to his talent for India" - Wasim Jaffer