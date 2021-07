433 റൺസ്, ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറി; ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ജയം പാക്കിസ്ഥാന്

ടെന്റ്ബ്രിജ്∙ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിലെ അഞ്ചാം അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയോടെ ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റൻ (43 പന്തിൽ 103) മിന്നിത്തിളങ്ങിയിട്ടും പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി20യിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനു 31 റൺസ് തോൽവി. സ്കോർ: പാക്കിസ്ഥാൻ 20 ഓവറിൽ 6 വിക്കറ്റിന് 232, ഇംഗ്ലണ്ട് 19.2 ഓവറിൽ 201നു പുറത്ത്. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 3–0നു കീഴടങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാൻ, ആദ്യ മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ മികച്ച തുടക്കമാണു കുറിച്ചത്.



42 പന്തിലായിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ സെഞ്ചുറി. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താരത്തിന്റെ പേരിലുള്ള അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോർ‌ഡും ലിവിങ്സ്റ്റൻ സ്വന്തമാക്കി. ജോസ് ബട്‌ലറെയാണു (48 പന്ത്) മറികടന്നത്. 27 കാരനായ ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി കൂടിയാണിത്.

നേരത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം (49 പന്തിൽ 85), വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ (41 പന്തിൽ 69) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്സുകളാണ് പാക്കിസ്ഥാനു കൂറ്റൻ സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ 14.3 ഓവറിൽ 150 റൺസ് ചേർത്തതിനു ശേഷമാണു സഖ്യം വേർപിരിഞ്ഞത്. അസം 8 ഫോറും 3 സിക്സും അടിച്ചപ്പോൾ റിസ്വാൻ 8 ഫോറും ഒരു സിക്സും റിസ്വാനും സ്വന്തമാക്കി.

ലിയാം ലിവിങ്സ്റ്റന്റെ വിക്കറ്റ് വീണപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദം. Lindsey Parnaby / AFP

അവസാന ഓവറുകളിൽ തകർത്തടിച്ച ശുഐബ് മക്സൂദ് (7 പന്തിൽ 19), ഫഖർ സമാൻ (8 പന്തിൽ 26), മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് (10 പന്തിൽ 24) എന്നിവർ പാക്കിസ്ഥാനെ ഭദ്രമായ ടോട്ടലിൽ എത്തിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി ടോം കറൻ 2 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

∙ സൂപ്പർ ലിവിങ്സ്റ്റൻ

ഓപ്പണർ ജെയ്സൻ റോയി (13 പന്തിൽ 3 സിക്സും 2 ഫോറും അടക്കം 32) ഒഴികെ മറ്റു ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ എല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണു ലിവിങ്സ്റ്റൻ ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നത്. 9 സിക്സും 6 ഫോറും അടക്കം നിറ‍ഞ്ഞാടിയ ലിവിങ്സ്റ്റൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാംപിലേക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പോരാട്ടം ഒറ്റയ്ക്കു നയിച്ചു. എന്നാൽ സെഞ്ചുറിക്കു പിന്നാലെ സ്പിന്നർ ഷദബ് ഖാനെ സിക്സടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ലിവിങ്സ്റ്റൻ വീണതോടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ജയവും ഉറപ്പിച്ചു.

ഡേവിഡ് മലാൻ (1), ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (11), മോയിൻ അലി (1), ക്യാപ്റ്റൻ ഒയിൻ മോർഗൻ (16) എന്നിവർക്കു പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല. 3 വിക്കറ്റു വീതം വീഴ്ത്തിയ ഷഹീൻ അഫ്രീദി, ഷദാബ് ഖാൻ എന്നിവരാണു പാക്കിസ്ഥാൻ നിരയിൽ തിളങ്ങിയത്. 3 മത്സര പരമ്പരയിലെ അടുത്ത മത്സരം നാളെ നടക്കും.

English Summary: PAK beat ENG 1st T20: Pakistan takes 1st revenge, Liam Livingstone’s century in vain as Pakistan defeats England by 31 runs