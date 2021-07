1-ാം ഏകദിനത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞതല്ല; പുറത്തിരുത്താൻ കാരണം പരുക്ക്!

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനു കാരണം പരുക്കാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. സഞ്ജുവിന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ജാർഖണ്ഡിന്റെ യുവതാരം ഇഷാൻ കിഷനെയാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ കളത്തിലിറക്കിയത്. ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന നേട്ടത്തോടെയാണ് ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ, സഞ്ജുവിനെ തഴഞ്ഞതിനെച്ചൊല്ലി വിവാദം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലിഗ്‌മെന്റിന് സംഭവിച്ച പരുക്കാണ് താരത്തെ പുറത്തിരുത്താൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് സഞ്ജുവിന് പരുക്കേറ്റതെന്നാണ് വിവരം. സഞ്ജുവിന്റെ പരുക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

‘സഞ്ജു സാംസണിന് പരിശീലനത്തിനിടെ കാലിന്റെ ലിഗ്‌മെന്റിന് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് താരത്തെ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കാതിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരുക്കിന്റെ ഗൗരവം മെഡിക്കൽ ടീം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്’ – ബിസിസിഐയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

മൂന്നു വീതം ഏകദിനങ്ങളും ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇത്തവണത്തെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനം. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നതിനാൽ ഏകദിന, ട്വന്റി20 സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രീലങ്കയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാനാണ്.



English Summary: Sanju Samson out of 1st ODI with a ligament injury