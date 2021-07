ഡെത്ത് ഓവറിൽ പാണ്ഡ്യ? ധവാനു സംഭവിച്ച ‘ഏക’ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചോപ്ര

കൊളംബോ∙ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അനായാസ വിജയം നേടി പരമ്പരയിൽ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും, ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശിഖർ ധവാന് സംഭവിച്ച ‘ഏക’ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് ധവാനു സംഭവിച്ച പിഴവിനെക്കുറിച്ച് ചോപ്ര സംസാരിക്കുന്നത്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ബോൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചതിനെയാണ് ചോപ്ര ചോദ്യം ചെയ്തത്.

ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ദീപക് ചാഹറിന് മൂന്ന് ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഡെത്ത് ഓവറിൽ ധവാന്റെ ‘പാണ്ഡ്യ പരീക്ഷണം’. 42–ാം ഓവറിനുശേഷം ചാഹറിനെ ബോളിങ്ങിന് വിളിക്കാതിരുന്ന ധവാൻ, ആകെ രണ്ട് ഓവർ മാത്രം ബോൾ ചെയ്ത പാണ്ഡ്യയെ, ഏറ്റവുമൊടുവിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഓവറുകൾ എറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

‘മത്സരത്തിൽ ബോളർമാരെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ശരിയായോ എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, ധവാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ച ഒരേയൊരു പിഴവും അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചാഹറിനു പകരം 41, 44 ഓവറുകൾ പാണ്ഡ്യയെക്കൊണ്ട് എറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം. 47, 49 ഓവറുകൾ ദീപക് ചാഹറിനും നൽകാമായിരുന്നു. ചാഹറിന് ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ എന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയായിരുന്നു അത്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പഴയ പന്തിൽ ദീപക് രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു. ഡെത്ത് ഓവർ ബോളിങ് ദീപക് ചാഹറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാകുമായിരുന്നു. സിലക്ടർമാരും പഴയ പന്തിൽ ചാഹറിന് അവസരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും. രണ്ടു വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടും ചാഹറിനെ എറിയാൻ വിളിക്കാതിരുന്നത് വിസ്മയിപ്പിച്ചു’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിനൊപ്പമാണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ പന്തെറിഞ്ഞത്. അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ ശ്രീലങ്ക 32 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. അവസാന ഓവറിൽ ഭുവി 19 റൺസ് വഴങ്ങിയിരുന്നു. അതിനു മുൻപ് പാണ്ഡ്യയും കാര്യമായിത്തന്നെ റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്തു. കുൽദീപ് യാദവിനും 10 ഓവർ തികയ്ക്കാനായില്ല. ദീപക് ചാഹറിനും ഓവറുകൾ തികയ്ക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരുന്നതും വിസ്മയിപ്പിച്ചു’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

