ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ‘കൂട്ട അരങ്ങേറ്റം’; ഇതിനു മുൻപ് 1980ൽ!

കൊളംബോ∙ പരമ്പര വിജയം സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ അഞ്ച് പുതുമുഖങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് ചരിത്രമായി. രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിനുശേഷം ഇതു രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇത്രയധികം പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് അവസരം നൽകുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് 1980ൽ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ദിലീപ് ദോഷി, കീർത്തി ആസാദ്, റോജർ ബിന്നി, സന്ദീപ് പാട്ടീൽ, തിരുമലൈ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർക്ക് ഒന്നിച്ച് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നു.

ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, നിതീഷ് റാണ, ചേതൻ സാകരിയ, കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം, രാഹുൽ ചാഹർ എന്നിവരാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഇഷൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴായി. അതേസമയം, മലയാളി യുവതാരം ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന് അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നത് നിരാശയായി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര ഉറപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

അതിനിടെ, സഞ്ജു സാംസണിന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റം മറ്റൊരു വിധത്തിലും ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചു. രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് 2196 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് സഞ്ജുവിന് ഏകദിന അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ട്വന്റി20 – ഏകദിന അരങ്ങേറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്രയും സുദീർഘമായ ഇടവേള വന്ന മറ്റൊരു താരവുമില്ല. 2011ൽ ട്വന്റി20 അരങ്ങേറ്റവും 2016ൽ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റവും കുറിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം ആഷ്‌ലി നഴ്സിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 2036 ദിവസത്തെ ഇടവേളയുടെ റെക്കോർഡാണ് സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലായത്.

ശിഖർ ധവാൻ നയിക്കുന്ന ടീം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ ഏഴു വിക്കറ്റിന്റെ അനായാസ വിജയം നേടിയിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിലായിരുന്നെങ്കിലും ദീപക് ചാഹറിന്റെ അവിശ്വസനീയ ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ടീമിന് അപ്രതീക്ഷിത വിജയവും പരമ്പരയും സമ്മാനിച്ചു. ഈ മത്സരത്തിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്.

ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച ടീമിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാൻ, പൃഥ്വി ഷാ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ അവസരം നൽകിയത്. അഞ്ച് പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം നവ്ദീപ് സെയ്നിയും ടീമിൽ ഇടംപിടിച്ചു. പുതുമുഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ടീമിൽ മുൻപ് ഏകദിനത്തിൽ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (56 വിക്കറ്റ്), നവ്ദീപ് സെയ്നി (ആറു വിക്കറ്റ്) എന്നിവർ മാത്രം.



