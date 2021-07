ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ–പാക് ഫൈനൽ, പാക്കിസ്ഥാന് കിരീടം: അക്തർ

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഫൈനലിലെത്തുമെന്ന പ്രവചനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം ശുഐബ് അക്തർ. കലാശപ്പോരിൽ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ കിരീടം ചൂടുമെന്നും അക്തർ പ്രവചിച്ചു. ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ലോകകപ്പ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎഇ, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യ–പാക്ക് ഫൈനൽ പ്രവചിച്ചും പാക്കിസ്ഥാന് കിരീടം പ്രവചിച്ചും അക്തറിന്റെ വരവ്. ഒക്ടോബർ 17നാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് കൊടിയുയരുന്നത്. നവംബർ 14ന് ഫൈനലോടെ സമാപനം.

ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെ ഇതുവരെ കീഴടക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം നിലനിൽക്കെയാണ് അക്തർ പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നത്. ഐസി ലോകകപ്പുകളിൽ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും 11 തവണയാണ് മുഖാമുഖമെത്തിയത്. 11 തവണയും ഇന്ത്യ തന്നെ ജയിച്ചു.

യുഎഇയിലും ഒമാനിലുമായി നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രം വഴിമാറുമെന്നാണ് അക്തറിന്റെ പക്ഷം. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ മാത്രം ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ അഞ്ച് തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതോടെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽത്തന്നെ ബദ്ധവൈരികളുടെ ആവേശപ്പോരാട്ടം കാണാൻ അവസരമുണ്ട്.

‘ഈ വർഷത്തെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ‍ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഏറ്റുമുട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രവചനം. ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ കിരീടം ചൂടുകയും ചെയ്യും. യുഎഇയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനും അനുകൂലമാണ്’ – അക്തർ പറഞ്ഞു.

