ഇന്ത്യയുടെ ‘ഇരട്ട ടീം പരീക്ഷണം’ മുൻപും; അസ്ഹറിന്റെ ടീമും ജഡേജയുടെ ടീമും തോറ്റു!

രണ്ടാം നിരയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ ഏകദിന പരമ്പര നേടി കരുത്തു കാട്ടുമ്പോൾ, ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ 23 വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഇതേ പരീക്ഷണം പാളിയതിന്റെ ഓർമകളാണ്. 1998ൽ ഒരേ സമയത്തുവന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിനും പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ സഹാറ കപ്പിനുമായാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യ രണ്ടു ടീമുകളെ ഇറക്കിയത്. രണ്ടിലും തോറ്റു മടങ്ങാനായിരുന്നു പക്ഷേ, അന്നു നിയോഗം.

ഇന്ന് പ്രധാന ടീമിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് അയച്ചശേഷം ബാക്കി വന്ന കളിക്കാരെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയച്ചതെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപത്തെ പരീക്ഷണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അന്ന് പ്രധാന താരങ്ങളെ ഇരുടീമുകളിലുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

∙ അസ്ഹറും ജഡേജയും ക്യാപ്റ്റൻമാർ

പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കാനഡയിൽ നടന്ന 5 മത്സരങ്ങളുടെ സഹാറ കപ്പ് ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു. സൗരവ് ഗാംഗുലി, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്, വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് എന്നിവരായിരുന്നു ടീമിലെ പ്രധാനികൾ. ക്രിക്കറ്റ് ആദ്യമായി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇടംപിടിച്ചപ്പോൾ വേദി മലേഷ്യയായിരുന്നു. അജയ് ജഡേജ നായകനായ ടീമിൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ, റോബിൻ സിങ്, എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരും അണിനിരന്നു.

മലേഷ്യ, ജമൈക്ക, ആന്റിഗ്വ, വടക്കൻ അയർലൻഡ് തുടങ്ങിയ ടീമുകളും മത്സരിച്ച കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ മത്സരങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എ വിഭാഗത്തിലാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ. കാനഡയെ തോൽപിച്ചെങ്കിലും ആന്റിഗ്വയുമായുള്ള മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള അവസാന മത്സരത്തിൽ 146 റൺസിന്റെ വമ്പൻ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ ലീഗ് സ്റ്റേജിൽതന്നെ പുറത്തായി. ആയിടെ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു സച്ചിന് പക്ഷേ, 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 28 റൺസേ നേടാനായുള്ളൂ. ഒടുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ് കോമൺവെൽത്ത് സ്വർണം നേടിയത്.

∙ സഹാറ കപ്പ്

കാനഡയിലും ഇന്ത്യയെ കാത്തിരുന്നത് സമാന ഫലമായിരുന്നു. 3 മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 2–1ന് മുന്നിലായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പെട്ടെന്നു പുറത്തായതോടെ താരങ്ങളെ കാനഡയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനായി ബിസിസിഐ ശ്രമം. സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കർ, അജയ് ജഡേജ, അനിൽ കുംബ്ലെ, റോബിൻ സിങ് എന്നിവരെ കാനഡയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ഉടക്കി. ആദ്യ ടീമിൽ ഇല്ലാത്തവരെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായി.

ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സച്ചിനെയും ജഡേജയെയും അനുവദിച്ചു. ജഡേജ നാലാം ഏകദിനത്തിൽ കളിച്ചെങ്കിലും സച്ചിൻ കുടുംബവുമായി അവധി ആഘോഷത്തിലായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യം ബിസിസിഐക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാന ഏകദിനത്തിലേക്ക് സച്ചിൻ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന് 77 റൺസ് അടിച്ചു. അസ്ഹറും സെഞ്ചുറി നേടി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുയർത്തിയ ലക്ഷ്യം സയീദ് അൻവറിന്റെയും ആമിർ സൊഹൈലിന്റെയും മികച്ച ബാറ്റിങ് മികവിൽ മറികടന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ 4–1ന് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം കാര്യങ്ങൾ ഏറെ മാറി. ഒന്ന്, രണ്ട് എന്ന വ്യത്യാസം കളത്തിൽ പ്രകടമാകാത്ത, ശക്തമായ ടീമിനെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടു ടൂർണമെന്റിലും ഇറക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിലെ വിജയം ഭാവിയിലും ഇതു തുടരാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കാണ് വഴി തുറക്കുന്നത്.

