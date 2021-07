വിൻഡീസ് ടീമിൽ കോവിഡ്; ടോസിട്ടശേഷം ഓസീസിനെതിരായ 2–ാം ഏകദിനം റദ്ദാക്കി

കെൻസിങ്ടൻ ഓവൽ∙ ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം ടോസ് ഇട്ടശേഷം റദ്ദാക്കി. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഓസീസ് ഓപ്പണർമാരായ ജോഷ് ഫിലിപ്പെയും ബെൻ മക്ഡെർമോട്ടും ക്രീസിലെത്തുന്നതിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപാണ് വിൻഡീസ് ടീമിലെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആദ്യ പന്തെറിയാൻ നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെ മത്സരം റദ്ദാക്കി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ജയിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ 1–0ന് മുന്നിലാണ്.

വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ പരിശീലക സംഘത്തിലെ ഒരാൾക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചത്. പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടതോടെ അധികൃതർ മത്സരം റദ്ദാക്കി. ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങളെയും അംപയർമാരെയും ടീം ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബയോ സെക്യുർ ബബ്ൾ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങളെയും മറ്റ് പരിശീലക സംഘാംഗങ്ങളെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നാം ഏകദിനവും റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. മത്സരം നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതും പ്രായോഗികമല്ല. കാരണം, ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കായി ഓസ്ട്രേലിയ ഈ മാസം 29ന് ധാക്കയിലെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം.

