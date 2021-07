ടീമിലുള്ളവരെ അവധിയാഘോഷിക്കാനല്ല, കളിക്കാൻ വിടുന്നതാണ്: തുറന്നടിച്ച് ദ്രാവിഡ്

കൊളംബോ∙ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കളത്തിലിറങ്ങാൻ യോഗ്യരാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ പുതുമുഖ താരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടീമിലുള്ളവരെല്ലാം ഒരുപോലെ യോഗ്യരാണെന്ന ദ്രാവിഡിന്റെ പരാമർശം. ഇന്ത്യൻ ടീമംഗം ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയ്‌ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, പാണ്ഡ്യയും അദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവരും ടീമിനു പുറത്തായിരുന്നു. ഇതോടെ ടീമിലെ ബാക്കിയുള്ള താരങ്ങളെ വച്ചാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ട്വന്റി20യിൽ കളിച്ചത്. പരിചയ സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ താരങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളതെന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നതോടെയാണ് താരങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ദ്രാവിഡ് രംഗത്തെത്തിയത്.

‘ഏകദിന പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയശേഷം മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ബെഞ്ചിലുള്ളവർക്കും നമ്മൾ അവസരം നൽകിയിരുന്നു. ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പരമ്പര ഉറപ്പാക്കും മുൻപേ എല്ലാവർക്കും അവസരം നൽകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കളത്തിലിറങ്ങാൻ യോഗ്യരാണെന്നാണ് എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. അത് 15 അംഗ ടീമായാലും 20 അംഗ ടീമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അല്ലാതെ കുറച്ചുപേർക്ക് അവധിയാഘോഷിക്കാൻ അവസരം നൽകാനല്ല സിലക്ടർമാർ 15 അംഗ ടീമിനെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആ വിധത്തിലല്ല. ടീമിൽ ആകെ 20 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ടീമിലെത്തിയത് ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടു തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ടീമിൽ സ്ഥാനം നേടുന്നത് അത്ര അനായാസമല്ല. കഴിവു തെളിയിച്ചിട്ടു തന്നെയാണ് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കാനുള്ള അവസരം അവർ പൊരുതി നേടിയതാണ്. അല്ലാതെ ആരും ദാനം നൽകിയതല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സാധാരണ ഗതിയിൽ 15 പേരെയും ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ 20 പേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനു തന്നെയാണ്. അവർ കളിച്ചു നേടിയതാണ് ആ അവകാശം. കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ടീമിലുള്ളവരെല്ലാം കഴിവു തെളിയിച്ചു വന്നവരാണ്.

English Summary: Rahul Dravid says players chosen in squad good enough to represent India