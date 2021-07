ഒളിംപിക്സാണെന്ന് അറിയാതെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും; ചില കൗതുകങ്ങൾ!

ഒളിംപിക്‌സിൽ ക്രിക്കറ്റും ഒരു മൽസരയിനമായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ. 1900ലെ പാരിസ് ഒളിംപിക് മേളയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് അരങ്ങേറിയത്. ആ ഓർമകളിലേക്ക് ....

ഒളിംപിക്‌സും ക്രിക്കറ്റും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ ടെസ്‌റ്റ് മൽസരം നടന്നത് 1877ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സിന്റെ പ്രഥമ മേള നടന്നത് പിന്നെയും 19 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, 1896ൽ. എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒരിക്കൽ ഒളിംപിക്‌സിൽ മൽസര ഇനമായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ മാത്രം. 1900ലെ പാരിസ് മേളയിലാണ് ക്രിക്കറ്റും ഒരു മത്സര ഇനമായിരുന്നത്. രണ്ടു ടീമുകൾ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ എന്നുമാത്രം; ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും! ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രിട്ടൻ ജേതാക്കളായി.

1896ലെ പ്രഥമ ഒളിംപിക് മേളയിൽത്തന്നെ (വേദി: ആതൻസ്) ക്രിക്കറ്റിനെയും ഒരു കായിക ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 1895ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒളിംപിക് കാര്യപരിപാടിയിൽ (Des Jeux Olympiques de 1896) ക്രിക്കറ്റും ഒരു മൽസര ഇനമാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സിന്റെ പിതാവ് ബാരൺ പിയറി ഡി കുബേർട്ടിന്റെ ഒളിംപിക് ആദർശങ്ങളോട് ക്രിക്കറ്റ് യോജിച്ചുപോകുന്ന കായിക ഇനമായതുകൊണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് മാന്യമായ ഒരു കളിയായതുകൊണ്ടുമാണ് ഒളിംപിക്സിൽ അന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ എൻട്രികൾ കുറവായതിനാൽ അക്കുറി ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

നാലു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 1900ൽ പാരിസിൽ നടന്ന ഒളിംപിക്‌സിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തി. നാലു രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, ഹോളണ്ട് എന്നീ ടീമുകളാണ് സമ്മതമറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ബെൽജിയവും, ഹോളണ്ടും മൽസരിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ദേശീയ ടീമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ഫ്രാൻസിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു–ഡെവൺ ആൻഡ് സോമർസെറ്റ് വാണ്ടറേഴ്‌സ്. ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഏറെക്കുറെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയായിരുന്നു, എംബസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ. യൂണിയൻ ക്ലബ്, സ്‌റ്റാൻഡേഡ് അത്‌ലറ്റിക് ക്ലബ് എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾ ചേർന്ന് ഫ്രാൻസിന് ടീമുണ്ടാക്കി.

ഓഗസ്‌റ്റ് 19, 20 തീയതികളിലായിരുന്നു മൽസരം. സൈക്ലിങ് മൽസരത്തിനായി തയാറാക്കിയ വിൻസെന്നീസ് വെലോഡ്രോം ആണ് മൽസരത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത്. കാണികൾ നന്നേ കുറവ്. ഗെയിംസിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ La Vie Au Grand Air മൽസരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘അറിയാത്തവർക്ക് തികച്ചും വർണരഹിതമായ കളി’. ക്രിക്കറ്റ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇരുടീമുകളിലും 12 കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇരു ക്യാപ്‌റ്റൻമാരും ചേർന്നു തീരുമാനിച്ചു (പന്ത്രണ്ടാമന്റെ പേര് സ്‌കോർ കാർഡിൽ എഴുതിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു!)

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ബ്രിട്ടൻ 117 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഫ്രാൻസിന് 78 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബ്രിട്ടൻ 145/5 എന്ന നിലയിൽ ഡിക്ലേയർ ചെയ്‌തു. ഫ്രാൻസിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് 26 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. ബ്രിട്ടന് 158 റൺസിന്റെ തകർപ്പൻ വിജയം. ബ്രിട്ടന് വെള്ളിയും ഫ്രാൻസിന് വെങ്കലവും (ഒളിംപിക് ജേതാക്കൾക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും വെങ്കലവും സമ്മാനിക്കുന്ന രീതി പിന്നീടാണ് നിലവിൽവന്നത്). മറ്റൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം. തങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഒളിംപിക്‌സിലാണെന്ന് ഇരു ടീമുകൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നത്രെ. ഈ മൽസരത്തിന് രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് 1912ൽ മാത്രമാണ്. 1912ൽ ചേർന്ന ഐഒസി യോഗത്തിലാണ് അതുവരെ നടന്ന ഒളിംപിക്‌സുകളിലെ മൽസരങ്ങളും ഫലങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചത്. രാജ്യാന്തര പദവിയില്ലെങ്കിൽപ്പോലും ഇതോടെ പാരിസ് മേളയിലെ ക്രിക്കറ്റിനും അംഗീകാരമായി.

2012ലെ ലണ്ടൻ ഒളിംപിക് വേളയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തറവാടായ ലോർഡ്‌സും പങ്കാളിയായി. അന്ന് അമ്പെയ്‌ത്തിന് വേദിയൊരുക്കിയത് ലോർഡ്‌സ് ആയിരുന്നു. അവിടെയും ഒരു മുൻ ഇംഗ്ലിഷ് ക്യാപ്‌റ്റൻ എത്തിയിരുന്നു. മൈക്കൽ വോൺ അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനല്ല വന്നത്– ബിബിസിയുടെ കമന്റേറ്ററായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. അമ്പെയ്‌ത്തിന്റെ കമന്ററിയാണ് ഈ മുൻ ക്രിക്കറ്റർ ലോകത്തിന് നൽകിയത്. കമന്റേറ്ററായി മാറിയതിനെപ്പറ്റി വോൺ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കൂ– അമ്പെയ്‌ത്ത് നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഒളിംപിക്‌സ് വരുമ്പോൾ ലോർഡ്‌സ് മൈതാനം വെറുതെ കിടക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

∙ ഒളിംപിക്‌സിൽ സ്വർണം നേടിയ ഏതാനും ടെസ്‌റ്റ് താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം:

∙ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപേ ഒളിംപിക് വേദി വിട്ട് ക്രിക്കറ്റിലെത്തിയ ഒരു താരത്തെ പരിചയപ്പെടാം. 1908ൽ ബോക്‌സിങ്ങിൽ (മിഡിൽവെയ്‌റ്റ് ബോക്‌സിങ്) സ്വർണം നേടിയ ജോണി ഡഗ്ലസ് എന്ന ജോൺ വില്യം ഹെൻറി ടെയ്‌ലർ ഡഗ്ലസ് പിന്നീട് 23 ടെസ്‌റ്റുകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി കളിച്ചു. ഇതിൽ 18 മൽസരങ്ങളിലും ഇംഗ്ലിഷ് നായകനായി. ആകെ നേടിയത് 962 റൺസും 45 വിക്കറ്റുകളും. ഇതുകൂടാതെ 651 ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങളും കളിച്ചു. 1911ലാണ് ഈ ഓൾറൗണ്ടർ ടെസ്‌റ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. എസെസ്‌ക്‌സ്, ലണ്ടൻ കൗണ്ടി എന്നീ ടീമുകൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഡഗ്ലസ് ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്.

∙ 1920ൽ ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞ ജാക്ക് മക്‌ബ്രയൻ പിന്നീട് ടെസ്‌റ്റ് താരമായി. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, മക്‌ബ്രയൻ കളിച്ച ഏക ടെസ്‌റ്റിൽ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ, 1924) അദ്ദേഹം ബാറ്റു ചെയ്യുകയോ ബോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തില്ല. മഴമൂലം കളി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് കാരണം.

∙ 1936ലെ ബെർലിൻ ഒളിംപിക്‌സിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണ് ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ എം.ജെ. ഗോപാലൻ. അതേ വർഷംതന്നെ ഇംഗ്ലിഷ് ടെസ്‌റ്റ് പര്യടനത്തിനുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒരേ സമയം രണ്ടു വ്യത്യസ്‌ത കായിക ഇനങ്ങളിൽ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടംപിടിക്കുക എന്ന അപൂർവ ബഹുമതിയാണ് അന്ന് ഗോപാലന്റെ പേരിലായത്. ഒളിംപിക്‌സ് ഹോക്കി കളിക്കാൻ ബർലിനിൽ പോകണോ അതോ ടെസ്‌റ്റ് കളിക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുപോകണോ? ഗോപാലൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനൊപ്പം ചേരാൻ ഒടുവിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രിക്കറ്റ് പര്യടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ആ പര്യടനത്തിലെ ഒരു ടെസ്‌റ്റുപോലും കളിക്കാൻ ഗോപാലന് അവസരം ലഭിച്ചുമില്ല. ഹോക്കി ടീമിനൊപ്പം ബർലിനിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഗോപാലന് ഒരു സ്വർണം ഉറപ്പായിരുന്നു. ആ അവസരമാണ് ഗോപാലന് നഷ്‌ടമായത്. 1936ൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായിരുന്നു ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം. 1933–34ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്‌റ്റിലാണ് ഗോപാലൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചത്. കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്‌റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നു ഗോപാലൻ.

∙ 1928ലെ ആംസ്‌റ്റർഡാം ഒളിംപിക്‌സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൽ സ്‌ഥാനം നേടിയ താരമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്‌റ്റനായ ഇഫ്‌തിഖർ അലി ഖാൻ പട്ടൗഡി. പട്ടൗഡി അന്ന് പഠിക്കാനായി ഓക്‌സഫോർഡിൽ പ്രവേശനം കാത്തുനിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തോ കാരണത്താൽ പട്ടൗഡി ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നില്ല. ഒരു ഒളിംപിക് സ്വർണം ഉറപ്പായിരുന്ന പട്ടൗഡിക്ക് അത് നഷ്‌ടമായി.

English Summary: Cricket was part of Olympics in 1900