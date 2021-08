മുംബൈ∙ പാക്ക് അധീന കശ്മീരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഹെർഷേൽ ഗിബ്സ് രംഗത്ത്. കശ്മീർ പ്രിമിയർ ലീഗ് (കെപിഎൽ) എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലീഗിൽ ബിസിസിഐ അനാവശ്യമായി കൈകടത്തുന്നുവെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും (പിസിബി) ആരോപണമുയർത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഗിബ്സിന്റെ രംഗപ്രവേശം. ഗിബ്സിന്റെ ഒത്തുകളി ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടി കടുത്ത മറുപടിയുമായി ബിസിസിഐ പ്രതിനിധിയും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിവാദം ആളിക്കത്തുകയാണ്.

വിരമിച്ച താരങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കശ്മീർ പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ഈ മാസം ആറിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 17 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലീഗിൽ കളിക്കാൻ തയാറാണെങ്കിലും ബിസിസിഐ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് ഗിബ്സിന്റെ ആരോപണം. ലീഗിൽ ഓവർസീസ് വാരിയേഴ്സ് എന്ന ടീമിനായാണ് ഗിബ്സ് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ബിസിസിഐ അനാവശ്യമായി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്ന് ഗിബ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കശ്മീർ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ തടയാനാണ് ബിസിസിഐ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഗിബ്സ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

‘കശ്മീർ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്നതിൽനിന്ന് എന്നെ തടയാൻ ബിസിസിഐ പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം അനാവശ്യമായി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണ്. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിക്കായും ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അസംബന്ധം’ – ഗിബ്സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇതോടെ കടുത്ത മറുപടിയുമായി ബിസിസിഐ പ്രതിനിധിയും രംഗത്തെത്തി. മുൻപ് ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അന്വേഷിച്ച കേസിൽ ഗിബ്സിന്റെ പങ്കാളിത്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മറുപടി. ഇതിലൂടെ ഗിബ്സിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി, അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുള്ളിൽനിന്ന് മാത്രമാണ് ബിസിസിഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ബിസിസിഐയുടെ വളർച്ചയിൽ പിസിബിക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

‘പിസിബി ആകെ സംശയത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ ഐപിഎലിൽ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന പിസിബിയുടെ തീരുമാനം മറ്റൊരു ഐസിസി അംഗരാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിലുള്ള കൈകടത്തൽ അല്ലാത്തതുപോലെ ഇതിനെയും കണ്ടാൽ മതി. ഇന്ത്യയിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ താരങ്ങളെ അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് ബിസിസിഐയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണ്’ – അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്ന ചില ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പിന്നീട് പിൻമാറിയിരുന്നു. മോണ്ടി പനേസർ, മാറ്റ് പ്രയോർ, ഫിൽ മസ്റ്റാർഡ്, ഒവൈസ് ഷാ തുടങ്ങിയവരാണ് ലീഗ് ആരംഭിക്കും മുൻപേ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത്. കശ്മീർ പ്രിമിയർ ലീഗ് നടക്കാതിരിക്കാൻ ബിസിസിഐ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും (പിസിബി) രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൽ (ഐസിസി) അംഗമായ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ പിസിബിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാജ്യാന്തര ചട്ടങ്ങളും മാന്യൻമാരുടെ കളിയായ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്പിരിറ്റും ലംഘിച്ചെന്ന് പിസിബി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങൾക്കു പുറമേ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരവും ശ്രീലങ്കൻ താരവും പിന്നീട് പിന്‍മാറിയത് ബിസിസിഐ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് മൂലമാണെന്നാണ് കെപിഎലിന്റെ മീഡിയ മാനേജർ സാക്വിബ് അബ്ബാസിയുടെ ആരോപണം. ഈ വിഷയത്തിൽ ബിസിസിഐ കൈകടത്തുന്നതിനെതിരെ ഐസിസിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പിസിബി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഭരണകൂടവും ബിസിസിഐയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



English Summary: BCCI hits back at Herschelle Gibbs, PCB for targeting Indian board over Kashmir Premier League issue