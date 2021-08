സഞ്ജു അലസനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ, ഉത്തരവാദിത്തം കാട്ടിയില്ല: മുൻ പാക്ക് താരം

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ സഞ്ജു സാംസണ്‍ അലസനായ ബാറ്റ്സ്മാനാണെന്ന വിമർശനവുമായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ താരം സൽമാൻ ബട്ട് രംഗത്ത്. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലാണ് സ‍ഞ്ജുവിനെ ‘അലസനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ’ എന്ന് ബട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും തിളങ്ങാനായിരുന്നില്ല. ബാറ്റിങ്ങിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ‘അലസനായ ബാറ്റ്സ്മാനെ’ന്ന് മുൻ പാക്ക് താരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 27 റൺസെടുത്ത് മികച്ച തുടക്കമിട്ട സഞ്ജു, നിർണായകമായ രണ്ടും മൂന്നും മത്സരങ്ങളിൽ പൂർണമായും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കമുള്ളവർ ഐസലേഷനിലാകുകയും ചെയ്തതോടെ അഞ്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ അവസാന രണ്ട് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ബട്ട് നിരീക്ഷിച്ചു.

‘സഞ്ജു സാംസൺ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അലസനായൊരു ബാറ്റ്സ്മാനാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ബോളറെ (വാനിന്ദു ഹസരംഗ) കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ, പാഡ് ബാറ്റിനു മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. എന്നിട്ടും ബാക്ഫൂട്ടിൽ കളിക്കാനായിരുന്നു സ‍ഞ്ജുവിന്റെ ശ്രമം. അതും എക്രോസ് ദ ലൈനിൽ. ഇതോടെയാണ് സഞ്ജുവിന് ഒരു പന്ത് കളിക്കാനാകാതെ പോയതും എൽബിയിൽ കുരുങ്ങിയതും. തീർത്തും അശ്രദ്ധയമായൊരു ശ്രമമായിപ്പോയി അത്. ടീമിൽ ആകെ അഞ്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മാത്രമാകുകയും അതിൽ രണ്ടു പേർ പുറത്താകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തയാൾ കൂടുതൽ കരുതൽ പുലർത്തണം. പക്ഷേ, അത്തരത്തിൽ യാതൊരു ശ്രമവും സഞ്ജുവിൽനിന്ന് ഉണ്ടായില്ല’ – സൽമാൻ ബട്ട് പറഞ്ഞു.

‘ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലും ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദും രണ്ടു മത്സരങ്ങളുടെ മാത്രം പരിചയമുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഐപിഎലിലേതു പോലെ അവർക്ക് റൺസ് കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രതിഭയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നല്ല പിച്ചുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും. പക്ഷേ, സഞ്ജുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭയ്ക്കോ പെരുമയ്ക്കോ ഒത്ത പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും അദ്ദേഹം കാട്ടിയില്ല. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലല്ലേ, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച് പേരെടുക്കേണ്ടത്’ – ബട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ തന്റെ കഴിവു തെളിയിക്കാൻ വലിയ വേദികളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സവിശേഷമായത് ചെയ്യണം. ഈ അവസരം സഞ്ജു വേണ്ടവിധം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു’ – ബട്ട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Salman Butt slams 'lazy batsman' Sanju Samson, calls him out for his 'casual approach' after miserable SL tour