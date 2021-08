‘ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്നു 2014ൽ ഫോം നഷ്ടമായപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു’

ലണ്ടൻ∙ 2014-15 സീസണിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം വരെ വിദേശ പരമ്പരകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചുകിട്ടാനുള്ള എൻജിനീയറിങ് പരീക്ഷകൾ എന്നതു പോലെയാണു സമീപിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. ‘എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നുകിട്ടാനുള്ള എൻജിനീയറിങ് പരീക്ഷകൾ എന്ന വിധമാണു മുൻപു വിദേശ പരമ്പരകളെ കണ്ടിരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 2014ലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം വരെയുള്ള എല്ലാ പരമ്പരകളിലെയും കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും കടമ്പ കടക്കണം, എത്ര ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ കളിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ആളുകളെ കാട്ടിക്കൊടുക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക്,’ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണു കോലി ഓർമകളിലേക്കു മടങ്ങിയത്.



ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയിലെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണു 2014ലെ ഓസീസ് പരമ്പരയിൽ കോലി ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നത്. 1, 8, 25, 0, 39, 28, 0, 7, 6, 20 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ 5 ടെസ്റ്റുകളിൽ കോലിയുടെ സ്കോർ. 13.50 ആയിരുന്നു 10 ഇന്നിങ്സുകളിലെ ശരാശരി. എന്നാൽ പിന്നീടു നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൽ പര്യടനത്തിൽ 692 റൺസാണു കോലി പേരിലാക്കിയത്.

‘ഫോം നഷ്ടമായി ദുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ്. വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, ഇതു നമുക്കു ശരിയാക്കിയെടുക്കാം, ടെക്നിക് അൽപം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എന്നെ വിമർശിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തത്. എന്റെ മികവ് ഇത്തരക്കാർക്കു മുന്നിൽ തെളിയിക്കാനാണല്ലോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന തോന്നലായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ. നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ചുനാൾ നിരാശനായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജിവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. എനിക്കൊപ്പം ആരൊക്കെയുണ്ട്, ആരൊക്കെയില്ല എന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അൽപം ആശ്വാസം ലഭിച്ചത്.

എല്ലാവർക്കും എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നുവരെ പലരും വിധിയെഴുതി. പരമാവധി അധ്വാനിക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു എനിക്കു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന വഴി. ഇതിനിടെ ഞാൻ മുംബൈയിലേക്കു പോയി. സച്ചിൽ തെൻഡുൽക്കറെ വിളിച്ചു സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു. എന്റെ ഗെയിം ശരിയാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോടുതന്നെ പറഞ്ഞു. ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ചു ടീമിന്റെ ജയത്തിനായാണു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ ഇതാണ ഞാൻ ചെയ്തതും.

പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നതായിരുന്നില്ല പര്യടനത്തിലെ എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഞാൻ ആണയിട്ടു പറയുന്നു, ഓരോ ദിവസവും ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിച്ചൽ ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേസർമാരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ചു പറത്തുന്നതു മാത്രമാണു ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിരുന്നു എന്റെ മാറ്റം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല. നിർഭയമായി ബാറ്റു വീശിയതോടെ റൺസും എത്തിത്തുടങ്ങി’– കോലിയുടെ വാക്കുകൾ.

